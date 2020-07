Os Simpsons previram cédula de R$ 200 em 2014; confira

Notas de R$ 200 em episódio antigo de 'Os Simpsons' | Foto: Divulgação

A série de animação "Os Simpsons" anteviu, há seis anos, a nota de R$ 200. Aprovada pelo Banco Central na última quarta-feira (29) , a nova cédula — que chegará às mãos dos brasileiros até o fim de agosto, e terá um lobo-guará como personagem — apareceu num episódio do desenho animado em 2014.

O assunto é um dos temas mais comentados nas redes sociais. Série há mais tempo no horário nobre da TV americana, "Os Simpsons" é recorrentemente apontada pelos espectadores como uma produção que prevê o futuro. Ou coisa do tipo.

Um episódio exibido em 2000, por exemplo, colocou Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Outro, em 2002, mostrou um jogador de futebol do Brasil se lesionando numa Copa do Mundo (alguém pensou em Neymar?).

Nota de R$ 200

No 16º episódio da 25ª temporada da animação — intitulado "You don't have to live like a referee" ("Você não precisa viver como um árbitro", em tradução livre) —, o personagem principal Homer Simpson se torna um juiz de futebol da Copa do Mundo e passa por vários testes de suborno durante a passagem pelo Brasil.

Numa das ocasiões, oferecem ao patriarca Simpson uma pasta cheia de notas de R$ 200, mas Homer nega. As cédulas aparecem em diversos outros momentos. Nesse mesmo episódio, aliás, os roteiristas "previram" a derrota da seleção brasileira para o time alemão.

