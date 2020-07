Projeto leva cinema para moradores de rua em Manaus

O projeto 'Cine em Movimento' promove sessões gratuitas de cinema para a população em situação de rua em Manaus. | Foto: Grazi Praia

Manaus - O projeto 'Cine em Movimento' promove sessões gratuitas de cinema para a população em situação de rua em Manaus. O Serviço de Abordagem Social Girassol realizou a primeira edição que ocorreu na noite de terça-feira (28), reunindo cerca de 25 participantes, no viaduto Miguel Arraes, Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

A iniciativa integra as ações do Girassol voltadas para assistência de pessoas em situação de rua e busca proporcionar momentos de reflexão através da democratização do cinema, bem como ajudar a combater o preconceito e a discriminação social.

“A primeira edição teve um resultado muito positivo. Visitamos o local um dia antes para conversar com as pessoas, informar sobre a realização e verificar a aceitação do projeto. Eles se articularam para fazer ‘propaganda’ e convidaram os colegas. Ir ao cinema é uma experiência que muitos ali nunca vivenciaram e que o ‘Cine em Movimento’ pôde proporcionar”, conta o diretor do Nacer, Clessley Rodrigues.

O filme “O Vendedor de Sonhos”, adaptado do best-seller homônimo do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury, foi exibido para os participantes. A obra provoca reflexões importantes a respeito do autoconhecimento, empatia, amor ao próximo e, especialmente, esperança em dias melhores.

Além de assistir ao filme, os participantes puderam comer pipoca e cachorro-quente. Para prevenir a disseminação da Covid-19, a equipe do Girassol realizou a higienização de mãos e a distribuição de máscaras para o público. Segundo Rodrigues, o projeto agora busca parceiros para a realização de novas edições.

Os interessados em apoiar o “Cine em Movimento” podem entrar em contato por meio do telefone: (92) 98428-7454.

