Caetano Veloso cede aos apelos dos fãs e decide fazer live

Após meses de pedidos de fãs e uma intensa campanha da mulher e produtora Paula Lavigne, Caetano Veloso enfim se rendeu. E fará uma live especial para comemorar o aniversário de 78 anos, no dia 7 de agosto.

A apresentação será transmitida com exclusividade pelo Globoplay, às 21h30, e terá participação dos filhos do cantor e compositor — Moreno, Zeca e Tom.

O anúncio foi feito em um vídeo, que junta Caetano, Paula e o humorista Marcelo Adnet, que vinha amplificando a campanha em seu programa "Sinta-se em casa".

Além disso, o programa registrou que a data escolhida é muito enigmático, 78 anos no dia 7 do 8. E junta a isso mais uma coincidência: Como gosta muito de Marcelo Adnet, revela que o programa do humorista, o Sinta-se em Casa, terá nesse dia seu 78º episódio.



