Circo Marcos Frota retorna espetáculos a partir deste sábado (1)

Os horários dos espetáculos foram modificados para evitar aglomerações | Foto: Reprodução

Manaus- O Circo Marcos Frota retorna com seus espetáculos a partir deste sábado, 1°de agosto. Os espetáculos estavam suspensos por quatro meses, por conta das medidas de combate ao coronavírus e o retorno foi permitido pelo Decreto Estadual 42.4255, publicado no dia 24 de julho. Sua última temporada de sucesso em Manaus que levou mais de 100 mil pessoas e se iniciou em dezembro do último ano.

Seguindo um rigoroso protocolo de reabertura, que inclui medidas de distanciamento, o uso obrigatório de máscara, o uso de álcool em gel e aferição de temperatura dos visitantes, e com a lona lateral aberta a fim de garantir a circulação de ar e a segurança dos espectadores.



Os horários dos espetáculos foram modificados para evitar aglomerações e garantir a segurança dos frequentadores. O acesso ao circo será liberado 1 hora antes do espetáculo, para que todos possam se acomodar e aproveitar a praça de alimentação com todo conforto e segurança.

O circo também ampliou o horário da bilheteria física para compra de ingressos e recomenda a compra online e antecipada dos ingressos, por meio do seu site ( www.circomarcosfrota.com.br ).

Valores Ingressos: R$ 20 a R$ 70

*Com informações da assessoria

