Maria Ribeiro revela traição de Caio Blat com atriz durante casamento

Maria Ribeiro decidiu falar sobre seus ex-maridos, Paulo Betti e Caio Blat, e abriu o jogo sobre como anda a relação atual com ele.

Em conversa com Camila Fremder no podcast É Nóia Minha, Maria Ribeiro falou sobre os dois ex-maridos, Caio e Paulo Betti e revelou que as separações se deram de formas diferentes.

A atriz contou que é diferente se separar em tempos de redes sociais e que chegou a sentir ciúmes do ex, Paulo Betti, mesmo ela já estando namorado Caio Blatt.

“O Paulo começou a namorar e eu fiquei imediatamente apaixonada por ele de novo. Fiquei com muito ciúmes", contou Maria Ribeiro.

Ela também falou sobre traição ao afirmar que Caio começou a namorar a também atriz, Luisa Arraes, quando eles ainda estavam juntos. Maria revelou que não esperava isso de Luisa, que sempre disse que era fã dela. Caio e Maria foram casados por sete anos.

“A Luisa era minha fã, me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal, e aí o Caio foi fazer uma peça com ela”, contou Maria.

Na época, Maria Ribeiro disse que o relacionamento com Caio já não ia nada bem. “Mas tudo bem porque o casamento já estava totalmente cagado.já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava”, desabafou Maria Ribeiro.

