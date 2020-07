Após 36 anos, SBT deixa de exibir Chaves a partir deste sábado (1º)

Chaves é uma comédia que mostra o dia-a-dia e as situações vividas por moradores de uma pequena vila | Foto: Divulgação

O SBT confirmou que deixará de exibir os seriados Chaves, Chapolin e Chespirito a partir deste sábado (1º). Segundo o comunicado da assessoria, a emissora estava com os direitos de exibição garantidos está sexta-feira (31), com a possibilidade de renovação, algo acordado verbalmente.

No entanto, a Televisa enviou uma notificação poucos dias antes do fim do contrato afirmando que "a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".

Em comunicado, o SBT diz ainda que "lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito, imediatamente".

A página do Facebook Fórum Chaves, dedicada aos fãs do seriado, apontou na noite de quinta-feira (30) que o seriado está deixando vários canais e streamings, como o Multishow e o Amazon Prime Video, que conta atualmente apenas com alguns episódios da série animada.

Originalmente exibida entre 1973 e 1979 no México, Chaves é uma comédia que mostra o dia-a-dia e as situações vividas por moradores de uma pequena vila. Além do SBT, os canais Cartoon Network, Multishow, Boomerang e TBS já exibiram a série no Brasil.

