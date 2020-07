O assalto chega ao fim: 5ª temporada será a última de La Casa de Papel

A 4ª temporada foi marcada pela morte da Nairóbi | Foto: Divulgação

A quinta temporada de La Casa de Papel, ainda sem previsão de estreia, será a última da série. A informação foi confirmada pela Netflix nesta sexta-feira (31).

As gravações da quinta e última parte já começaram e acontecem na Europa. A página oficial da produção do Twitter também lamentou a despedida com uma foto que mexeu com o coração dos fãs.

Em comunicado enviado à imprensa, a gigante do streaming revelou que as gravações da 5ª temporada já começaram na Dinamarca, em Portugal e na Espanha. A quinta parte será a última da série.

A parte 5 terá 10 episódios e mostrará o fim do assalto pelo grupo de criminosos. Além do elenco original, Miguel Ángel Silvestre, de "Sense 8", e Patrick Criado também estão confirmados no elenco.

Criador e produtor executivo da série, Álex Pina contou que já faz um tempo que estão planejando esse fim. "Passamos quase um ano pensando em como destruir a banda, encurralar o professor e chegar a situações irreversíveis para muitos personagens".

"O resultado é a quinta temporada de La Casa de Papel. A guerra atinge suas alturas mais extremas e selvagens, mas também é a temporada mais épica e emocionante", acrescentou, prometendo um fim icônico para os fãs.

A página oficial da série, no Twitter, já tinha dado pistas da despedida, com uma imagem onde a máscara usada pelo grupo de criminosos aparece no chão: "O assalto chegará ao fim".

A história

La Casa de Papel mostra um grupo de desconhecidos que se reúne e organiza um assalto à Casa da Moeda da Espanha. A terceira temporada mostrou os integrantes aproveitando os frutos do roubo até que a prisão de um dos assaltantes obriga os ladrões a se juntarem mais uma vez para roubar o Banco Central da Espanha. Na Parte 4, eles lidam com o caos criado por esse segundo assalto.

