Kely Guimarães lança novo single sobre orgulho LGBTQI+

A música aborda a questão do amor próprio, da auto aceitação e orgulho LGBTQI+ | Foto: Paulo Trindade/Divulgação

Manaus - O novo single da cantora amazonense Kely Guimarães, intitulado “Tome tento”, é o quinto de uma série de singles inéditos autorais a serem lançados pela artista nesse momento de pandemia. Disponível nas principais plataformas de streaming, a música aborda a questão do amor próprio, da auto aceitação e orgulho LGBTQI+.

.O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQI+ no mundo. De acordo com a cantora, a música “Tome tento” reafirma o direito à vida, à fé e à sexualidade. ''A humanidade é diversa, cada pessoa tem suas particularidades e é fundamental que os direitos à vida sejam respeitados'', ressaltou.

O single teve a participação do músico Mauro Lima (Banda Gramophone) no baixo elétrico e foi produzido pela produtora Mady (Fubica Home Studios), integrante da banda local Mady e seus namorados.

As gravações se deram de modo totalmente remoto, cada qual em sua casa e os arquivos trabalhados virtualmente com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins.

''Essa música foi feita a partir da dor, mas também do amor, do afeto e do aprendizado de ser parte desse universo multifacetado e diverso que vivemos e não se encaixa nos rótulos e nos enquadramentos que outras pessoas e forças querem impor, é uma espécie de desabafo expresso da forma mais dançante possível'', comenta Kely Guimarães.

Leia mais:

Cantora amazonense Kely Guimarães lança single 'Não Abuse Não!'

Kely Guimarães lança segundo single 'Pranto Silencioso'

Cantora manauara lança música sobre relacionamentos abusivos

*Com informações da assessoria