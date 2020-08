Amazonense Francisco Ricardo realça cultura indígena e negra em obras

Francisco já produziu grandes obras premiadas | Foto: Divulgação

Manaus - Francisco Ricardo Lima Caetano, 32, é a mente por trás de diversas obras premiadas e produzidas no Amazonas. “Manaus Hot City’’ foi uma das mais recentes da longa lista de produções do artista visual, professor, cenógrafo, diretor de arte e produtor audiovisual.

Selecionada para o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo dentro da Mostra Brasil, “Manaus Hot City” recebeu direção de arte de Francisco Ricardo, impulsionando o reconhecimento da obra, que é a única produção amazonense no festival.

Além do curta-metragem, Francisco Ricardo carrega inúmeros trabalhos culturais focados na região Amazônica, e a proposta principal é retratar as singularidades do ser humano, fugindo dos padrões brancos que dominam a mídia.

Formado em Artes visuais pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o artista revela que a busca por essa representatividade iniciou no ensino superior. ‘’O espaço construído lá é pensado para reproduzir comportamentos e linguagens brancas, e foi algo bem frustrante’’, afirmou Francisco Ricardo.

Com a diversidade de técnicas conquistada na faculdade, o produtor audiovisual evidenciou a falta de representação, transformando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em exposições.

As obras realçam gravuras indígenas com referência na etnia Tikuna, povo indígena mais numeroso na Amazônia. A exposição passou por diversos espaços culturais de Manaus, mas o destaque foi no Museu da Amazônia. “Foi a exposição mais visitada no museu e é, até hoje, a exposição mais visitada na cidade’’, mencionou o artista.

Além da formação em Artes Visuais, o produtor também é graduado no curso de língua e cultura espanhola da Universidade de Salamanca, na Espanha, através do programa de intercâmbio do banco Santander.

Outras das conquistas do artista incluem a ilustração do livro “Emoções e Rastro” de Rafael Cesar, contemplado pelo Prêmio Literário da Cidade de Manaus, promovido pelo Conselho Municipal de Cultura, e a participação no espetáculo “Complexo de Gaivota” como cenógrafo, no mesmo ano em que assinou a direção de arte e figurino do clipe “Lulu” do grupo musical Luneta Mágica, e do curta-metragem “O Tempo Passa” de

Diego Bauer.

Como artista plástico, Francisco Ricardo realiza estudos artísticos sobre a população negra em Manaus. “Desde que me formei na UFAM e com a experiência que o intercâmbio me proporcionou, pude perceber que somos uma sociedade estruturalmente racista’’, relatou.

Essa percepção aproximou o diretor de arte da prática do lambe-lambe, técnica que promove a intervenção cultural através de cartazes, com o intuito de transmitir ideias e pensamentos.

“Não tive interesse em ocupar espaços de galerias após notar a falta de aceitação e a incompreensão com artistas que não são brancos. Então conheci a arte de rua, e isso me deixou muito feliz pois eu sentia que o meu trabalho chegava a pessoas como eu, que são pretas e pobres’’, expôs o artista.

Através desse conhecimento, Francisco Ricardo alcançou outros artistas negros e pessoas que normalmente não são bem recebidas nos espaços culturais de Manaus. Um dos principais trabalhos nesse formato foi o projeto ‘’Escurecência’’. “Ele fala de corpos negros e regionalizados, principalmente corpos de bichas pretas’’, declarou.

Desde então, Francisco Ricardo focou na relação entre a cidade de Manaus com o racismo. Um dos próximos trabalhos do diretor de arte, chamado “Direito à Memória’’, visa a resgatar a história de pessoas negras no Amazonas.

“Obviamente, o trabalho não será apresentado em galeria, e sim em ônibus e nas ruas, para que as pessoas pretas vejam, conheçam e ocupem seus lugares na história’’.

