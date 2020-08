30º Festival Cine Ceará está com novo formato e abre inscrições

As inscrições são gratuitas | Foto: Divulgação

O Cine Ceará, Festival Ibero-americano de Cinema, em sua 30°edição tem inscrições abertas para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem. No período de 03 de agosto a 08 de setembro de 2020, realizado anualmente de forma ininterrupta desde 1991, o Cine Ceará comemora três décadas neste ano e acontece de 28 de novembro a 04 de dezembro, em novo formato, presencial e virtual.

Considerando a necessidade de manter o isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, o festival está previsto para acontecer presencialmente em Fortaleza, Ceará, seguindo as orientações das autoridades sanitárias no período do evento. A programação virtual será transmitida pelo Canal Brasil, que tem uma longa parceria com o Cine Ceará, através da plataforma Canal Brasil Play ( www.canalbrasilplay.com.br ), que disponibilizará durante 24 horas os filmes das mostras competitivas Ibero-americana de Longa e Brasileira de Curta-metragem. Haverá também atividades nas mídias sociais do festival e de parceiros.

As inscrições são gratuitas. Para participar, os interessados devem acessar o website www.cineceara.com , onde estão disponíveis o formulário de inscrição online e o regulamento. A exemplo da última edição, o 30º Cine Ceará reservará no mínimo 30% de participação para mulheres diretoras nas mostras competitivas. A curadoria do festival prioriza trabalhos inéditos.

Podem ser inscritos na Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem filmes de animação, ficção, documentário ou experimental de produtores ou diretores ibero-americanos (países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha) concluídos a partir de 2019 com duração mínima de 60 minutos.

A Competitiva Brasileira é aberta a curtas-metragens nos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental de até 25 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2019, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará. Podem se inscrever produtores e/ou diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três anos.

SERVIÇO

30° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema - Inscrições abertas de 03 de agosto a 08 de setembro de 2020 para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem desta edição, que acontecerá de 28 de novembro a 04 de dezembro deste ano em formato presencial em Fortaleza, Ceará, e virtual na plataforma do Canal Brasil Play. Haverá atividades também nas mídias sociais do festival e de parceiros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonense Francisco Ricardo realça cultura indígena e negra em obras

Produtora amazonense desenvolve jogo que valoriza a cultura regional