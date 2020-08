Corpo de Dança do Amazonas participa de festival internacional

O Corpo de Dança do Amazonas (CDA), participará do festival internacional on-line “Dança em Trânsito” nos dias 15 e 18 de agosto. | Foto: Divulgação

Manaus- O Corpo de Dança do Amazonas (CDA), participará do festival internacional on-line “Dança em Trânsito” nos dias 15 e 18 de agosto. O diretor da companhia de dança, Mário Nascimento, realizará uma oficina de dança contemporânea e também será apresentado o espetáculo “Cabanagem”.

As inscrições para a oficina e para o espetáculo são gratuitas e podem ser realizadas por meio destes links: bit.ly/oficinamarionascimento (oficina), às 10h (horário de Manaus), no dia 15 de agosto; e bit.ly/festivalespetaculos (espetáculo), às 18h (horário de Manaus), no dia 18 de agosto.

Confira a programação completa em www.dancaemtransitoonline.com/pages/programacao .

Além da oficina de dança contemporânea, Mário Nascimento também participará de uma live após o espetáculo “Cabanagem”, para um bate-papo com o público. A oficina tem o objetivo de disponibilizar ao intérprete ferramentas que o capacitem para análise, compreensão, fruição e entendimento da Dança Contemporânea, assim como a sua relação com o homem urbano contemporâneo.

“No bate-papo, falarei com o público sobre o CDA e os planos para o futuro. Mesmo com a pandemia, não paramos de trabalhar. Tracei um plano para os bailarinos trabalharem em suas casas porque, para nós, não perder a forma é crucial para os trabalhos. O CDA é uma companhia de alto nível e de grande importância para a nossa região. Este ano, teremos novidades em estreias para o público”, revela Nascimento.

Cabanagem - Com direção artística e coreografia de Mário Nascimento, a obra traz a histórica revolta popular, na qual negros, índios e mestiços combateram a elite política na região norte do Brasil, no período regencial. Apresentada pela primeira vez em 2010, “Cabanagem” ganhou dois prêmios: o Funarte Klauss Vianna de Dança para montagem de espetáculo em 2009 e, um ano depois, o grupo foi contemplado com o Projeto Palco Giratório (Sesc Nacional).

Segundo o diretor, os movimentos em cena são inspirados na literatura de Márcio Souza e Marilene Corrêa, na busca de traduzir o espírito de resistência, luta, revolta e de preservação das culturas.

Mário Nascimento - Com 25 anos de carreira, como bailarino, professor, diretor artístico e coreógrafo, Mário Nascimento iniciou seus estudos no Brasil, em 1978, formando-se em ballet clássico, dança moderna e jazz. Estudou com Toshie Kobayashi, Lenie Dale, Fred Benjamin, Redhá Bettenfour, Joyce Kermann,Tony Abbot e Mayza Tempesta.

Em 1997, foi convidado pelo Centro Coreográfico da Comunidade Franco - Belga para ministrar aulas na Post de Hamburgo. Em 2002, estruturou-se em Belo Horizonte (Minas Gerais), com a Cia Mário Nascimento. Desde 2019, é diretor do Corpo de Dança do Amazonas, em Manaus.

