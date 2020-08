Série 'Mundo Mistério', de Felipe Castanhari, estreia na Netflix

Mundo Mistério explora enigmas da história e da ciência | Foto: Divulgação

Estreou, nesta terça-feira (4), a série Mundo Mistério com Felipe Castanhari. A produção marca a chegada do youtuber à plataforma de streaming Netflix.

Mundo Mistério explora enigmas da história e da ciência. São temas como “O que acontece no Triângulo das Bermudas?”, “É possível viajar no tempo?” e “Como eram os cães pré-históricos?”. Cada episódio teve a consultoria de especialistas como professores, médicos e pesquisadores.

A série documental amplia os temas abordados no canal de Felipe Castanhari no YouTube, o Nostalgia, com conteúdo focado em história e ciência. No clipe de anúncio, o youtuber foi desafiado a descrever a produção em apenas 30 segundos.

Veja o trailer

