Segunda edição da Live Fametro Fest arrecada doações para instituições

Manaus- A Fametro realiza, dia 08 de agosto, a segunda edição da Live Fametro Fest, para arrecadar doações para instituições de caridade. Com shows dos levantadores dos bois vermelho e azul, Sebastião Júnior e David Assayag. Na programação também terão apresentações dos dois bois e das sinhazinhas Djidja Cardoso e Valentina Cid.

Durante a transmissão, serão arrecadadas doações para a Casa do Idoso São Vicente de Paulo e Lar Batista Janell Doyle. O evento será transmitido a partir das 15h, no youtube da Fametro - https://www.youtube.com/c/Fametro_oficial e pela TV Encontro das Águas, canal 2.1.

A Live Fametro Fest vai reunir os principais nomes dos bois Garantido e Caprichoso para um grande duelo, já que este ano não foi possível realizar o tradicional o Festival Folclórico de Parintins. Segundo o presidente do grupo Fametro Wellington Lins o principal objetivo do evento é celebrar a cultura e ajudar as instituições filantrópicas.

David Assayag e Sebastião Júnior irão apresentar as principais toadas dos dois bois e prometem colocar os torcedores para dançar ao som do dois pra lá, dois pra cá. A evolução dos bois e das sinhazinhas irão abrilhantar ainda mais esta edição da Live.

