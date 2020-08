Fire Night promove três horas de adoração on-line

Manaus - Nos dias 14 de agosto, a partir das 22h, a Chama Church realiza o “Fire Night”, uma noite de muita adoração, poder de Deus e fogo do céu. Evento promete impactar muitos corações e encher todos da glória do altíssimo. Serão três horas (3h) ininterruptas de adoração, avivamento e despertar profético.

A live ocorrerá no canal do Youtube da Chama Church e promete impactar muitas famílias, independentemente de onde elas estiverem. Serão seis levitas da música gospel em Manaus: Sandy Mattos, Pr Felipe Straus, Ravenna Alexandra, Pr Hitalo Santos, Angleson Martins e Elyzael Oliveira.

A live ocorrerá no canal do Youtube da Chama Church e promete impactar muitas famílias | Foto: Divulgação/Chama Church

“Nossa expectativa é muito grande para este dia, clamamos a Deus por um avivamento nunca visto antes em nossa geração. Nós, enquanto levitas e propagadores do evangelho, estamos nos colocando totalmente à disposição do espírito santo para que ele faça tudo da forma dele. Não estamos fazendo planos, mas nos colocando na posição para que venhamos ser usados por ele, para a honra e a glória do nome de Jesus”, falou Sandy Mattos, uma das levitas que está confirmada para o Fire Night.



Para o levita Anglesson Martins, o objetivo do ministro de louvor é atrair a presença de Deus e este é o propósito deste evento. “Queremos que a presença de Deus se manifeste em todos os lugares trazendo cura, transformação, renovo e o principal: a Salvação”.

Sobre o Fire Nigth

Sandy Mattos, uma das levitas que está confirmada para o Fire Night | Foto: Divulgação/Chama Church

Três horas de adoração ao Rei e Senhor dos senhores com uma mensagem e despertar profético para a cidade de Manaus.



Sobre a Chama Church

A Chama Church nasceu no coração dos jovens pastores Richard e Giseli Mattos com o objetivo de alcançar e inserir a nova geração no Reino de Deus. No dia 13 de julho de 2003 foi feita a primeira reunião na garagem da casa da pastora Dina Matos. Iniciou um sonho com um decreto profético: da garagem para as Nações.

A igreja é conhecida por oferecer projetos sociais para a comunidade como o ‘aulão do Enem’, ‘aula de português para venezuelanos’, ‘mercy house’ - atendimento médico e psicológico, ‘oração à porta’ e outros.

Serviço

O quê: Fire Night

Onde: Canal do YouTube da Chama Church ( https://bit.ly/31j0uqH )

Quando: 14 de agosto

Horário: A partir das 22h

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Igreja realiza ‘Oração à Porta’ em bairros de Manaus

Aulas gratuitas para vestibular e concurso começam neste sábado (7)