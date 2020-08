Mulan perde estreia nos cinemas e será lançado digitalmente

Live action da Mulan | Foto: Divulgação

Depois de quase seis meses de constantes adiamentos, a Disney decidiu não lançar nos cinemas a nova versão de Mulan, que estreará na plataforma de streaming da empresa, o Disney+, no dia 4 de setembro.

A plataforma não está disponível no Brasil. A Disney ainda não anunciou se o filme chegará às salas das cidades que já reabriram seus cinemas no País.

"Mulan", uma das superproduções mais esperadas em Hollywood, seria exibido nos cinemas de todo o mundo a partir de 27 de março deste ano, mas a estreia foi adiada devido à pandemia. A data de lançamento acabou sendo postergado a cada mês, até que a opção dos cinemas foi, finalmente, descartada.

A decisão representa uma mudança drástica de estratégia para a empresa e todo o mercado do audiovisual, que estava pendente do grande projeto com orçamento acima de US$ 250 milhões.

Mas as circunstâncias, com um aumento dos contágios nos EUA e a impossibilidade de abrir cinemas com normalidade na Europa e na Ásia, levaram a Disney a adiar indefinidamente o lançamento para buscar uma maneira de lucrar com o investimento.

Nesta terça-feira (4), durante uma apresentação de resultados financeiros, representantes da empresa confirmaram que a superprodução chegará diretamente às televisões através da plataforma de streaming, com uma cobrança de US$ 29,99 pelo aluguel do filme nos EUA.

