Veja 10 livros que se tornaram fenômenos nos cinemas

Manaus - Alguns dos maiores sucessos nas bilheterias do cinema e que foram aclamados pelo público, vieram das páginas de livros. “IT – A Coisa” chegou a quebrar o recorde dentre os filmes de terror, enquanto a trilogia “Senhor dos Anéis”, além da repercussão nos cinemas, teve 30 indicações ao Oscar, vencendo 17 delas. Ambas foram adaptações de obras literárias, e o EM TEMPO reuniu outros livros que se tornaram enormes fenômenos nos cinemas, confira:

O Poderoso Chefão, baseado na obra de Mario Puzo

Considerado por muitos a maior obra prima da história do cinema, O Poderoso Chefão narra a trajetória da família Corleone (de 1945 até 1955) e a luta para manter o reinado na máfia. Dirigido por Francis Ford Coppola e baseado no livro homônimo escrito por Mario Puzo, o filme traz no elenco estrelas como Marlon Brando e Al Pacino.

Cada um dos três filmes da trilogia acompanha membros distintos da família Corleone, e apresenta aos poucos uma história densa e cheias de acontecimentos marcantes que assolam a máfia italiana.

O Poderoso Chefão foi indicado a 10 Oscars e venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator. O American Film Institute apontou-o como o melhor filme de gângster de todos os tempos e o segundo melhor filme da história na Lista dos melhores filmes estadunidenses.

Harry Potter, adaptação da obra de J. K. Rowling

Harry Potter (Daniel Radcliffe) é um garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com os tios, os Dursley. Até que, repentinamente, ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. A partir de então Harry passa a conhecer um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo as mais diversas aventuras com os novos amigos, Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson).

Exemplo clássico de uma adaptação que conquistou fãs em todo o mundo e se tornou uma das sagas mais aclamadas tanto do cinema quanto da literatura, Harry Potter lançou oito filmes e sete livros, que foram traduzidos para mais de 73 idiomas e foram considerados os mais vendidos da história.

Somente o último livro vendeu cerca de 11 milhões de cópias nos Estados Unidos nas primeiras 24 horas após o lançamento. Os filmes de Harry Potter se tornaram a maior franquia cinematográfica da história, arrecadando em bilheterias aproximadamente 7,7 bilhões de dólares; deixando em segundo lugar os 22 filmes do agente James Bond, que arrecadaram cerca 5 bilhões de dólares.

O Senhor dos Anéis, adaptação da obra de J. R. R. Tolkien

Em uma terra fantástica e única, chamada Terra-Média, um hobbit (seres de estatura entre 80 cm e 1,20 m, com pés peludos e bochechas um pouco avermelhadas) recebe de presente o ‘’Um Anel’’, um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Para isso o hobbit Frodo (Elijah Woods) terá um caminho árduo pela frente, onde encontrará perigo, medo e personagens bizarros.

A trilogia cinematográfica faturou cerca de 3 bilhões de dólares na bilheteira e ganhou 17 Óscars dos 30 para os quais foram nomeados.

IT – A Coisa, adaptação da obra de Stephen King

Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o autointitulado “Losers Club” – o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do “Losers Club” acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.

A Menina Que Roubava Livros, adaptação da obra de Markus Zusak

Uma jovem garota consegue sobreviver em Munique, na Alemanha, através de livros que ela roubava. Com a ajuda do pai adotivo, ela consegue aprender a ler em plena Segunda Guerra Mundial. A garota, Liesel Meminger, também partilha do aprendizado com vizinhos e um judeu que consegue esconder a origem para não ser morto pelo exército nazista.

Jogos Vorazes, adaptação da obra de Suzanne Collins

Num futuro distante, boa parte da população é controlada por um regime totalitário, que relembra esse domínio realizando um evento anual – e mortal – entre os 12 distritos sob tutela. Para salvar a irmã caçula, a jovem Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se oferece como voluntária para representar o distrito na competição e acaba contando com a companhia de Peeta Melark (Josh Hutcherson).

Crepúsculo, adaptação da obra de Stephenie Meyer

Bella Swan (Kristen Stewart) e o pai Charlie (Billy Burke), mudaram-se recentemente. No novo colégio ela logo conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Bella em risco.

50 Tons de Cinza, adaptação da obra de E. L. James

Anastasia Steele (Dakota Johnson) uma estudante de literatura de 21 anos, romântica e virgem, deve entrevistar para o jornal da faculdade o poderoso magnata Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce uma complexa relação entre ambos: com a descoberta amorosa e sexual, Anastasia conhece os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se o objeto de submissão do sádico Grey.

O Menino Do Pijama Listrado, adaptação da obra de John Boyne

Durante a Segunda Guerra Mundial, um garoto de oito anos e a família saem de Berlim para residir próximo a um campo de concentração, onde o pai acaba de se tornar comandante. Infeliz e solitário, ele vagueia fora da casa e certo dia encontra um menino judeu de sua idade. Embora a cerca de arame farpado do campo os separem, os meninos começam uma amizade proibida.

Clube da Luta, adaptação da obra de Chuck Palahniuk

Um homem deprimido que sofre de insônia conhece um estranho vendedor chamado Tyler Durden e se vê morando em uma casa suja depois que o perfeito apartamento é destruído. A dupla forma um clube com regras rígidas onde homens lutam. A parceria perfeita é comprometida quando uma mulher, Marla, atrai a atenção de Tyler.

