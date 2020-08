Cine Casarão exibe Harry Potter gratuitamente nesta quarta (5)

30 minutos antes de cada sessão, serão distribuídas fichas | Foto: Divulgação

Manaus – O Cine Casarão do Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, bairro Centro, exibe o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal gratuitamente nesta quarta-feira (5), com sessões às 14h30 e 17h30 (horário local).

Respeitando as normas de segurança da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), as salas de exibição operam com capacidade reduzida, ocupando 50% dos assentos, ou seja, 19 lugares disponíveis dos 35. Senhas serão distribuídas 30 minutos antes de cada sessão para garantir que não ultrapasse a limitação.

Outras medidas foram adotadas pelo espaço para garantir a segurança dos visitantes e dos funcionários, como distribuição de máscaras descartáveis, a disponibilização de álcool gel em displays em pontos estratégicos e a cada sessão, as salas são desinfectadas com um sistema de luz de ozônio.

“Acionaremos o sistema que possui irradiação que elimina vírus, bactérias e outros micro-organismos. A luz de ozônio consegue penetrar nas células desses patógenos e seu código genético. Esta ação de prevenção garante mais segurança para nosso expectador”, explica João Fernandes, diretor do espaço.

As sessões gratuitas de Harry Potter e a Pedra Filosofal celebram os 40 anos do protagonista, comemorados na última sexta-feira (31).

