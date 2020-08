Banda amazonense Eutanase lança novo clipe 'Backstabber' em inglês

| Foto: Divulgação

Manaus – A banda amazonense Eutanase lançou o novo clipe, ‘’Backstabber’’, na última segunda-feira (3). Gravado totalmente em inglês, o clipe, dirigido e produzido por João Meireles, com filmagens do Estúdio Reynolds, já está disponível nas principais plataformas digitais.

"A música fala sobre ambição. Muito do que a gente trata nas letras da Eutanase diz respeito a sentimentos. ‘Veneno’, nossa produção anterior, fala sobre as pequenas e grandes corrupções do ser. ‘Backstabber’ segue nesse caminho, mas trilhando na linha da vaidade e desejo de poder’’, revelou Thiago Rocha, guitarrista da banda.

A composição, de acordo com o guitarrista, carrega influências do groove e outras características dentro do heavy metal. "É até difícil dizer que seguimos um gênero específico. Deixamos isso para os outros interpretarem’’, explicou.

A música foi gravada no Estúdio Ferreson, pelo produtor José Ferreira, e a finalização foi feita no estúdio Supersônico, a cargo do produtor Beto Montrezol.

Eutanase

A banda Eutanase é composta por Thiago Fontes no vocal, Thiago Rocha e Antonio Henn na guitarra, Eduardo Ribeiro no baixo e Raony Damasceno na bateria, com forte influência do Thrash Metal “Bay Area”, dos anos 80.

As letras baseiam-se em críticas sociais, focando principalmente sobre a relação do homem contemporâneo e a natureza autodestrutiva.

Além dos diversos eventos amazonenses, a banda registra apresentações com bandas de expressão nacional e internacional, entre elas: Kreator, Arch Enemy, Master, Soulfly, Shaman Attomica, Shadowside, Krisiun, Suprema, Korzus, Dr. Sin, Desalmado e MX.

Confira o novo clipe da banda Eutanase:

