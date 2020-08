Disney+ chegará em novembro na América Latina

Serviço de conteúdo pago da Disney virá para a América Latina em novembro | Foto: Reprodução

O serviço de conteúdo pago da Disney virá para a América Latina em novembro, afirmou o CEO da empresa, Bob Chapek, nesta quarta- ferira(4). A plataforma de streaming está disponível em alguns países e já conta com 60 milhões de usuários pagantes. Nos Estados Unidos, a assinatura do serviço custa US$ 6,99. Enquanto isso, o valor que será cobrado no Brasil ainda não foi informado.

A Disney já possui uma grande quantidade de produções famosas que fazem parte desse conteúdo pago. Como séries do Disney Chanel (Hannah Montana, As visões da Raven), animações clássicas (Branca de Neve, Cinderela), Live-Actions (Aladin, A bela e a fera), filmes do estúdio Pixar, entre outros. O filme Mulan, que teve sua estreia nos cinemas cancelada devido ao novo coronavírus, também irá compor o catálogo.

Mas, os fãs estão ansiosos para as séries do universo Marvel. Como a Disney é detentora dos personagens, várias séries vão expandir a trajetória dos Vingadores, com heróis que não tiveram suas histórias desenvolvidas. Um dos personagens é a Feiticeira Escarlate e o Falcão, ou heróis novos como a Mulher-Hulk.

