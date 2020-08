Felipe Ruggeri é atração do dia dos pais em shopping de Manaus

Manaus - No feriado do Dia dos Pais, o comediante Felipe Rugerri traz o bom humor para o Instagram do shopping Manaus Via Norte em esquetes para toda a família.

De acordo com a assessoria, a campanha ''Dia dos Pais para Todos os Estilos'' comemora a data mais importante de agosto com dicas especiais no blog do shopping center e as melhores marcas reunidas na Vitrine Virtual.

“Este 9 de agosto é um dia de comemorar a família e queremos homenagear os pais pelo que eles são. Por isso, criamos uma campanha voltada para diferentes perfis de pais, incluindo as mães que tantas vezes cumprem os dois papeis, além dos homens que cuidam dos filhos sozinhos”, convida Natália Zerbini, coordenador de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte.

O blog do shopping center ganhou dicas especiais e a Vitrine Virtual reúne as melhores opções e marcas, como Riachuelo, Renner, C&A, Ramsons e a loja oficial do Flamengo. Basta escolher o presente e combinar a entrega com o lojista por delivery, no drive thru ou diretamente na loja. O Shopping Manaus ViaNorte oferece todos os canais de compras para que cada cliente escolha o modelo que acha mais confortável, podendo escolher e comprar no conforto de casa e receber também em domicílio ou buscar no shopping center de forma mais rápida.

Para quem prefere escolher o mimo pessoalmente, o shopping center está aberto de segunda-feira a domingo, entre 12h e 20h e preparado para receber os clientes com toda segurança. Foram ampliadas medidas de saúde e segurança, com intensificação de procedimentos de limpeza e desinfecção, além da adoção de iniciativas como medição de temperatura de todos que trabalham ou visitam o empreendimento, marcações no piso para sinalizar a distância segura, comunicação contínua sobre prevenção e adaptações nos serviços nas suas áreas internas e externas. Tudo para garantir a experiência memorável e o bem-estar do público.

O Shopping Manaus ViaNorte também preparou uma programação especial na sua página oficial no Instagram, com stories interativos e a participação do humorista Felipe Ruggeri, ator premiado com o Multishow de Humor e no Saco de Risadas do Domingão do Faustão. Para completar a homenagem, o shopping center convida seus clientes a participarem da ação social Rede do Bem, que está arrecadando roupas e alimentos não-perecíveis para pessoas em situação de vulnerabilidade nesses tempos de pandemia.

*Com informações da assessoria