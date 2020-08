Ator Gesio Amadeu morre após contrair Covid-19

Morreu nesta quarta (5), o ator mineiro Gésio Amadeu, de 73 anos. O artista estava internado há dois meses no Hospital Santa Maggiore, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Gésio teria sido infectado pelo coronavírus após uma consulta médica. A notícia do falecimento foi confirmada por um dos filhos do ator, Mario Amadeu, nas redes sociais, que revelou que o pai sofreu falência múltipla de órgãos.

Com mais de 50 anos de carreira e conhecido por papeis como em "Terra Nostra", "Sinha Moça", "Araguaia", "Chiquititas", "A Viagem", "O Sítio do Pica-Pau Amarelo" e "Velho Chico", seu último trabalho na Globo, Gésio era mineiro de Conceição do Formoso, distrito de Santos Dumont, na Zona da Mata.

Gésio Amadeu também teve destaque nos palcos e na telona. Em 2014, ele atuou na peça "A Última Sessão", ao lado de grandes nomes como Etty Fraser, Laura Cardoso e Miriam Mehler. O ator ainda atuou no filme clássico "Eles Não Usam Black-Tie", de Leon Hirszman, ao lado de Gianfrancesco Guarnieri e Fernanda Montenegro, em 1981.

