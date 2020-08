‘Estou Pensando em Acabar com Tudo’: veja trailer incrível da Netflix

O filme ganhou um trailer incrível | Foto: Divulgação





O novo suspenso psicológico da Netflix, ''Estou Pensando em Acabar com Tudo'', inspirado no livro homônimo de Iain Reid, ganhou trailer oficial nesta quinta-feira (6) e estreia no dia 4 de setembro.

Dirigido por Charlie Kaufman (Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças), o filme registra um desvio inesperado que transforma a viagem de um casal em uma jornada terrível por mentes fragilizadas.

Na trama, a jovem (Jessie Buckley) faz uma viagem com o novo namorado (Jesse Plemons) para a fazenda da família dele, apesar de ter dúvidas sobre o relacionamento. Isolados na casa com os pais do rapaz (Toni Collette e David Thewlis) durante uma tempestade de neve, ela começa a questionar tudo o que imaginava saber sobre o namorado, o mundo e si mesma.

