Guilherme Schwab lança novo álbum 'Tempo dos Sonhos'

Vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro em 2015 pela gravação do disco "Sol-te" com a ex-banda Suricato, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Guilherme Schwab lança '‘Tempo dos Sonhos’', trabalho inspirado no aprendizado do instrumento didgeridoo - instrumento musical oriundo dos aborígenes australianos.

Em 2014, Guilherme Schwab estreou no programa Superstar, da TV Globo, como integrante do Suricato. A partir daí, como instrumentista, acompanhou em palcos, estúdios, programas de TV e trilhas sonoras alguns dos maiores nomes da cena musical brasileira e internacional: Erasmo Carlos, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Dinho Ouro Preto, Roupa Nova, Tiago Iorc, Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Paula Fernandes, Preta Gil, Ivete Sangalo, Melim, Jota Quest, Iza e Raul Midón, entre outros.



Em entrevista ao EM TEMPO , Guilherme Schwab compartilhou pensamentos sobre o novo álbum ''Tempo dos Sonhos'', expectativas para a carreira e planos no pós-pandemia. Confira:

EM TEMPO - Qual o conceito principal do novo álbum ‘’Tempo dos Sonhos’’?

Guilherme Schwab - O nome do disco é uma tradução para “Dreamtime”. Na mitologia aborígene esse espaço/tempo chamado Tempo dos Sonhos é o início de tudo, é a era da criação, é onde estão todas as respostas. Este disco é como o início, a pedra fundamental do que ainda está por vir, um recomeço na minha carreira.

Digo recomeço pois já lancei um disco solo em 2013, já trabalhei com muitos artistas como instrumentista, produtor ou arranjador, fiz parte de uma banda onde emprestei minha sonoridade e conceito artístico inserindo vários instrumentos que antes não faziam parte da sonoridade do grupo e agora chegou o momento de priorizar meu próprio trabalho novamente.

Por já ter trabalhado com tanta gente tendo a guitarra como instrumento principal, muitos esperavam de mim um disco instrumental ou cheio de guitarra, mas “Tempo dos Sonhos” é um disco de canções, onde o violão é o fio condutor que me ajuda a contar as histórias. Claro, por tocar vários instrumentos, eu e o produtor Juliano Cortuah fomos escolhendo a dedo quais deles eu usaria em cada música para acrescentar novas texturas sonoras. Então temos o didgeridoo, claro, foi ele que me fez entrar em contato com o tempo dos sonhos, viola caipira, dobro, gaita, weissenborn (violão havaiano) e outros sons.

ET - Como iniciou sua história com o didgeridoo?

GS - Eu recebi um link de um amigo que já tinha morado na Austrália. Quando abri o vídeo, era um cara tocando didgeridoo e me deu uma espécie de click. Parecia que eu já conhecia aquilo, me soou muito familiar. Daí comecei a pesquisar e num primeiro momento desanimei um pouco, pois li que era preciso dominar a técnica da respiração circular para tocá-lo. Essa técnica consiste em puxar o ar sem parar de soprar, para ter o som constante do instrumento precisamos soprar o tempo todo.

Achei que fosse ser difícil, mas comecei a treinar ainda sem ter um didge. Busquei vídeo-aulas na internet e fui me preparando. Depois de algum tempo consegui comprar meu primeiro didgeridoo e, para minha surpresa, em poucos dias eu já estava conseguindo tirar um som.

Foi muito transformador. Este tipo de respiração é uma técnica meditativa e acho que o mais bacana é o processo de autoconhecimento na aprendizagem. Você começa a conhecer melhor seu aparelho respiratório, sua capacidade também aumenta, você dorme melhor… O didgeridoo é muito utilizado na musicoterapia e também na medicina alternativa, no auxílio ao tratamento de doenças do sono como ronco e apneia, além de ajudar no tratamento de transtornos de ansiedade.

Vários artigos científicos já foram publicados sobre o assunto, inclusive no conceituado jornal de medicina British Medical Journal. Começar a tocar didgeridoo foi um divisor de águas na minha música. Meu primeiro instrumento é a guitarra, é meu porto seguro e é a ela que recorro quando tenho dúvidas nos outros. Mas a maioria de nós, guitarristas, estão tentando tocar muitas notas rapidamente. E o didgeridoo faz o caminho contrário, você toca uma nota apenas por bastante tempo. Claro que tem muitas variações, mas elas são rítmicas em sua maioria, então você acaba tendo que ser criativo neste sentido.

A observação disso mudou muito minha relação com a música, passei a ter muito mais respeito com cada nota tocada na guitarra ou em qualquer instrumento e arranjo. Não dá para ficar por aí “jogando nota fora” (risos). Todas são especiais! A construção é também um capítulo muito especial, pois para os aborígenes, o didgeridoo não é um instrumento feito pelo homem, ele é um presente da natureza. Nenhuma árvore saudável é cortada. Ocorre o fenômeno natural onde os cupins comem o eucalipto por dentro deixando-o quase completamente oco. Apenas esses galhos ou troncos são cortados. Depois dessa ação dos cupins, os instrumentos já estão praticamente prontos, o homem apenas o reconhece na natureza e finaliza o trabalho.

ET - Qual a mensagem que você procurou transmitir através das composições?

GS - Este é um disco de astral leve, onde quis transmitir mensagens positivas. A escolha do repertório também girou em torno disso. Todas as canções são felizes, falam da vida, de paz, conexão, amor, igualdade, tolerância, respeito…Em “Vamo Embora Viver” por exemplo tem algumas frases mais objetivas como “Aproximar o louco e o são”… “Eu tô cantando esse som pra te sintonizar/ não importa tribo, credo, raça ou nação / Te levar longe dessa condição de julgar’’.

ET - De todos os artistas com quem você já compartilhou o palco, qual foi o que mais lhe marcou?

GS - Foi muito especial dividir o palco com o Raul Midón. O fato dele ser um músico cego e tão incrível me marcou muito. Convivendo alguns poucos dias com ele entre os ensaios e o show, pude observar de perto a sensibilidade e genialidade dele ao tocar e cantar. Num dos ensaios, enquanto eu tocava uma viola caipira, ele se interessou pelo som e me perguntou que instrumento era. Eu expliquei e ofereci o instrumento para ele tocar. Ao lhe entregar a viola eu disse apenas que ela estava numa afinação aberta (uma afinação onde tocar todas as cordas soltas já formam um acorde).

Ele pegou a viola e saiu tocando de uma maneira única, cheia de personalidade, sem nunca ter tocado viola antes. Quando já conhecemos um instrumento ou sonoridade, normalmente temos uma referência de como tocar para soar parecido com o que já ouvimos. Talvez o fato de nunca ter ouvido outros violeiros o deixou sem essa referência em relação ao som tradicional da viola, então ele foi tão livre e intuitivo que tirou um som que eu também nunca tinha ouvido do instrumento. Foi um momento mágico, e ele adorou tocar. No fim do ano, perto do Natal, conseguimos enviar uma viola caipira de presente para ele.

ET - Ganhar um Grammy Latino, performar no Rock In Rio e tocar ao lado de grandes personalidades foram grandes feitos, mas qual momento você considera o ponto alto da sua carreira?

GS - Acho que os pontos altos têm variações. Alguns são públicos. Com certeza ganhar um prêmio com a relevância do Grammy é um ponto alto na carreira de qualquer artista. Sou muito feliz e grato por isso, é algo muito especial e para sempre. Mas acho que também existem alguns pontos altos pessoais como finalizar uma música por exemplo. Ou então descobrir um novo som que muda sua vida como foi minha história com o didgeridoo. Gravar um disco do jeito que você sonhou em fazer. Tudo isso vai se somando, e você passa a ser produto destes pequenos pontos altos íntimos, reconhecê-los é de extrema importância. São nesses momentos que você se emociona, eles são os embriões do que você vai desenvolver e mostrar para as pessoas.

ET - Nesse momento incerto que vivemos, como você vê a importância da atuação na cultura?

GS - Acho que este momento serviu para mostrar para muita gente que a cultura não é apenas importante, ela é essencial. A arte está tendo um papel fundamental na manutenção da sanidade mental das pessoas. Principalmente num momento de isolamento intenso, os livros, os filmes, a música e outras formas de arte tem sido o apoio necessário que ajuda a aliviar as tensões. Além disso, a classe artística, mesmo tão atingida pela pandemia, tem sido uma das mais ativas ajudando os menos favorecidos, seja com lives solidárias e outras ações. Acho que o artista tem sido um elo muito importante dessa corrente do bem, uma ponte entre os doadores e as pessoas que precisam.

ET - Quais os planos para o pós-pandemia? Os fãs podem esperar novos projetos e novas composições?

GS - Quando essa pandemia acabar eu quero fazer show e voltar um pouco para estrada. Quero apresentar este trabalho ao vivo, com banda e em locais bem aglomerados (risos). Sempre fui um cara do palco, de tocar ao vivo e sinto falta disso no momento. Com certeza farei novos lançamentos, já tenho novas músicas para escolher repertório mas acho que Tempo Dos Sonhos ainda tem um caminho para trilhar, ele acabou de nascer. Penso em lançar alguns singles antes de começar um outro disco.

