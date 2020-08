Teatro amazonas terá homenagem aos profissionais de saúde

O teatro Amazonas será o palco de homenagem para os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus- O teatro Amazonas será o palco de homenagem para os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto 'A arte Agradece a Vida' que estreou nesta quarta-feira(5) consiste em concertos musicais e gratuidade em visitas turísticas durante todo o mês de agosto.

Os espetáculos, direcionados aos profissionais da linha de frente, marcam a retomada das apresentações dos Corpos Artísticos no palco do maior patrimônio histórico do Estado. Nessa volta, os espetáculos serão restritos aos convidados por questões de proteção, mas o projeto prevê um total de oito lives, transmitidas no Instagram do Governo do Amazonas, no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela TV Encontro das Águas.

Concertos – Na noite de abertura, o projeto “A Arte Agradece a Vida” contou com a apresentação da Amazonas Filarmônica, que interpretou trechos do “Septeto em mi bemol maior”, de Beethoven; e uma versão da música “Porto de Lenha”, de Zeca Torres e Aldisio Filgueiras; com arranjo do maestro Otávio Simões.



No dia 8 será a vez da Orquestra de Violões do Amazonas apresentar “Ovam 20 anos”, com retrospectiva da trajetória do grupo no repertório; enquanto no dia 13, a Amazonas Filarmônica trará o espetáculo “Mendelssohn & Gounod”, da Série de Câmara 2020.

A Orquestra de Câmara do Amazonas exibirá, no dia 15, “Concertos Grossos de Georg Friedrich Händel”; e, no dia 20, a Amazonas Filarmônica trará “Septeto em mi bemol maior”, de Beethoven.

Já o Corpo de Dança do Amazonas subirá ao palco no dia 22, com “Vazantes”, uma metáfora com o movimento da cidade e seus contrastes, com direção de Mário Nascimento.

No dia 27, a Amazonas Filarmônica apresenta obras para Quinteto de Sopros e, no dia 31, Amazonas Band encerrará a primeira temporada de lives com o concerto comemorativo de 20 anos do grupo.

