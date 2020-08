Tony Bellotto, do Titãs, fala sobre a trajetória de sucesso da banda

Titãs segue como um dos principais grupos de rock no Brasil | Foto: Divulgação

Com mais de 6, 3 milhões álbuns vendidos, Titãs é uma das bandas de rock mais bem sucedidas no Brasil. Segundo os críticos, o grupo apresenta um "repertório de qualidade inesgotável”, e, em 38 anos de carreira, segue determinado, impulsionado por inquietação e ambição artística, e orgulho das glórias conquistadas.

Em entrevista ao EM TEMPO , o guitarrista Tony Bellotto, que integra os Titãs desde a criação da banda, falou sobre a trajetória do grupo, as mudanças durante todo esse período, e os atuais projetos, confira:

EM TEMPO - Como vocês percebem a atuação de vocês no rock e como isso influenciou outras bandas que surgiram?

Tony Bellotto - É sempre difícil fazer uma autoavaliação, mas acho que os Titãs têm um nome muito sólido no rock brasileiro, e a gente sempre batalhou por essa reputação com muito empenho. Desde o começo a gente se diferenciou por ser uma banda muito diversificada, com muitas influências diferentes, a gente trazia muita coisa de MPB.

De certa forma, a gente sempre foi uma banda meio tropicalista, a gente juntava a música popular – a chamada de música brega, aquela música de programa de auditório – com a música mais sofisticada da MPB de Caetano, Gil, ao mesmo tempo misturava com punk rock, new wave. Enfim, a gente criou um trabalho muito único no rock brasileiro, com características muito brasileiras mesmo. O rock que os Titãs fazem é o rock brasileiro, com certeza. Acho que é uma banda única.

ET - Em um lado mais pessoal, qual o legado que os Titãs, banda inestimável para a música brasileira, busca deixar?

TB - Uma banda de rock não se preocupa com "legado’’. A maioria dos roqueiros talvez nem saiba o que quer dizer essa palavra. Acho que quando você faz uma banda de rock, você tem muito o sentido de urgência. O sentido de urgência é muito importante no rock, fazer a coisa naquela hora, falar a coisa com a urgência do momento. Você não pensa em termos do que você vai deixar, não pensa em termos de uma marca, não tem nada disso.

O rock’n’roll é uma energia muito imediatista, é uma coisa que você faz, e você não pensa nas consequências daquilo, ainda mais as consequências históricas, isso não rola. A banda de rock se norteia pela urgência, então os verdadeiros roqueiros não estão preocupados em que marca eles vão deixar ou o que o futuro vai pensar deles. Isso vai surgindo à medida que as coisas vão acontecendo. Quando a gente começou a banda, a gente nunca imaginou que 40 anos depois ia continuar ativo e que ia ter ficado tão grande, tão conhecido. Não, você vai fazendo as coisas, e os outros que pensem nelas.

ET - A nova gravação de "Sonífera Ilha’’ relembra o amadurecimento do grupo em 38 anos de carreira. O projeto foi um "lembrete’’ de toda essa trajetória marcante?

TB - Não, acho que a nova gravação do ‘’Sonífera Ilha’’, que foi a primeira música de trabalho, o carro chefe desse projeto ‘’Trio Acústico’’, não tinha essa característica de ‘’lembrete’’. Sim, claro que é uma referência a toda nossa carreira porque é nosso primeiro sucesso, nosso primeiro ‘’hit’’, uma música que estourou em 1984, portanto há 36 anos. Mas o que fica mais da nova versão é justamente essa capacidade que a gente tem de pegar as coisas do passado e colocá-las numa outra perspectiva.

Então você vê um arranjo totalmente inusitado de Sonífera, muito diferente do arranjo original e de outros arranjos que a gente já deu outras roupagens à música ao longo da carreira e que muitos outros músicos deram também, de diferentes tipos. E eu acho que essa leitura mais essencial – piano, baixo, guitarra acústica – representa muito bem a ideia do projeto Trio Acústico, que é uma pegada de trio de jazz. Tem realmente um olhar mais maduro, assim, mas acho que a nossa primeira intenção sempre é fazer um arranjo diferente, fazer um arranjo novo para aquela música que é, talvez, a nossa música mais icônica, a mais conhecida e a mais antiga, com certeza, em termos de ser o sucesso mais antigo, e sempre muito presente até hoje. Mas a ideia é fazer uma leitura que surpreenda.

ET - Como foram escolhidos os artistas que fizeram participação em ‘’Sonífera Ilha’’ e como eles agregaram no clássico?

TB - A história desse clipe do "Sonífera Ilha’’ foi muito interessante, pois foi uma ideia do Otávio Juliano, o diretor do clipe e nosso amigo, que já vem colaborando com a gente há muito tempo. Ele dirigiu o "Ópera Rock’’ e "Flores Amarelas’’, e ele teve essa ideia. Ele sugeriu à gente: ‘’olha, vamos fazer uma coisa de chamar algumas pessoas conhecidas, outras não, pessoas que tenham a ver com vocês, pessoas diferentes entre si, e cada uma delas no seu apartamento, onde quiser ser filmado, dublando o Branco cantando’’.

E a gente achou a ideia muito boa, a partir daí a gente foi levantando nomes de pessoas díspares, mas que tem a ver com nossa história, que vai desde o Casagrande, o ex-jogador, até a Fernanda Montenegro, passando pelo Fábio Assunção, pelo Ed Rock, dos Racionais, e foi aí que surgiu a ideia. Acho que fez todo sentido, ainda mais pela música do clipe ter sido lançado já durante o período de quarentena, de pandemia, desse momento louco que a gente está vivendo, e aí fez mais sentido ainda, porque aquele clipe, a própria música que é profética nesse sentido do isolamento, de ‘’sintonizar sozinha numa ilha’’, e eu acho que foi uma coincidência muito feliz.

ET - Qual está sendo a parte mais satisfatória com o projeto "Trio Acústico"?

TB - O mais satisfatório nesse projeto do ‘’Trio Acústico’’ é realmente essa releitura, essa possibilidade de olhar as músicas de quase 40 anos de carreira e vê-las todas juntas, unidas por estética parecida, uma estética essencial, minimalista, arranjos bem simples, mas que remetem aos elementos principais que fizeram de cada uma daquelas músicas, fizeram com que elas ficassem conhecidas. Então essa união, essa harmonia entre tudo que a gente fez em quase 40 anos, e mais a possibilidade que é o que acontece nos shows – que é a gente poder falar sobre essas músicas, falar sobre essa careira - acho que é a grande satisfação desse projeto.

ET - Com a perda de Ciro Pessoa, um dos principais escritores da história dos Titãs, o grupo planeja homenagear o artista?

TB – Não existe o projeto de uma homenagem formal, mas acho que sempre que a gente toca as músicas que o Ciro compôs, assim como a gente toca as músicas que o Marcelo Fromer, a gente está, de alguma forma, homenageando eles. São amigos, companheiros que se foram e que causa uma dor grande de não tê-los mais aqui entre nós, mas é tocando as músicas que eles fizeram, a gente mantém, de certa forma, o espírito deles vivo e a gente celebra essa união e essa possibilidade de ter conhecido caras tão legais, de ter trabalhado com eles. Então acho que sempre que você está ouvindo os titãs, que você tá ouvindo ‘’Sonífera Ilha’’, ‘’Homem Primata’’, quem tá tocando e quem tá ouvindo tá de alguma forma, prestando homenagem ao Marcelo e ao Ciro.

ET - Houveram muitas mudanças em todo o caminho dos Titãs, tanto em relação à composição da banda quanto aos projetos. Como vocês percebem essa trajetória para a popularidade do grupo?

TB – Eu sinto que as pessoas compreendem que a gente é uma banda com uma dinâmica muito própria, muito específica e especial, desde o começo. Era uma banda muito numerosa, que fazia muitos tipos de música, que juntava no mesmo caldeirão sonoro muitas e diferentes influências, e a partir do início dos anos 90 que o Arnaldo saiu, as pessoas entenderam que essa era uma banda que era mais importante o espírito coletivo, a entidade Titãs do que cada um dos seus integrantes. A individualidade, de certa forma, se dissolve nos Titãs, e o projeto coletivo Titãs acaba sendo mais importante do que os nomes individuais. Então todas essas mudanças, e foram muitas, realmente, alguns que saíram, alguns que morreram, mudanças eventualmente de projetos, discos diferentes, mas acho que tem um espírito que é comum desde o início até agora e acho que isso é o que as pessoas gostam, as pessoas vão no show dos Titãs para ouvir aquelas músicas e sentir aquela energia. E isso é igual, permanece desde 1982 até hoje.

ET - Qual vocês consideram o maior sucesso dos Titãs?

TB – Difícil dizer qual é nossa maior sucesso, temos muitos, ainda bem. Músicas como ‘’Epitáfio’’, ‘’Homem Primata’’, ‘’Sonífera Ilha’’, ‘’Marvin’’, ‘’Mesmo Polícia’’. Acho que a gente tem vários sucessos de tipos diferentes, canções mais melódicas, canções mais pesadas, mas eu acho que tem como fazer uma lista de 8, 10 músicas que não podem faltar no show dos Titãs, difícil dizer qual a mais conhecida, a mais famosa.

ET - Como foi possível manter a essência dos Titãs após quase quatro décadas de trajetória?

TB - Acho que a manutenção desse espírito da banda, até como falei algumas perguntas atrás, ela não é um projeto predeterminado, a gente não se programou para manter o espírito, acho que esse entidade Titãs tem uma compulsão muito forte por seguir em frente, por enfrentar as adversidades, principalmente por que a gente gosta do que a gente faz, reconhece que aquilo que a gente faz junto é mais legal do que aquilo que a gente faz sozinho. Então acho que a banda permanece, o espírito da banda permanece porque independente de quem forem os integrantes da banda, a gente está sempre defendendo a ideia de fazer coisas novas e nos surpreender com coisas sempre originais e diferentes do que a gente já fez.

