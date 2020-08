Confira 10 livros que combinam com diferentes tipos de pais

| Foto: Divulgação

Sabemos que os pais são únicos e que cada um têm estilos e visões de mundo diferentes. Por isso, nesse Dia dos Pais, 9 de agosto, eles merecem presentes que combinem com sua personalidade.

Existem infinidades de figuras paternas, como: o pai aventureiro; clássico; escritor; espiritualizado; religioso; despojado; profissional; radical; super família; aquele que ama viajar, entre outros!

Então, para surpreender aquele que se ama nessa data tão especial, listamos 10 tipos de pais e sugerimos alguns livros que combinem com o jeito dele de ser. Veja qual combina melhor com o seu e surpreenda o paizão com a literatura:

Radical - A Isca

Esse é o tipo de pai que adora uma adrenalina e enfrentar novos desafios no dia a dia. Ele tem espírito livre e ama desbravar tudo de novo que o mundo pode oferecer! Para esse tipo de pessoa, indicamos o livro A Isca, do autor João Pedro Portinari Leão. Essa obra baseada em fatos reais, mostra a história de João Tubarão, que saiu para velejar em Búzios (RJ) num dia de sol e muito vento.

O que ele não sabia é que aquela véspera de feriado de Tiradentes traria o maior desafio pelo qual passaria na vida: sobreviver ao ataque de um tubarão-branco de quase quatro metros de comprimento.

Viajante - Cinco Máscaras

Com certeza é aquele tipo de pai que ama conhecer novos lugares, que nunca recusa um bom passeio e menos ainda, uma viagem. Ele é curioso e sempre se surpreende ao conhecer uma nova cidade ou país. O pai que, mesmo em época de isolamento, permite-se viajar pelo universo das palavras e conhece novos mundos sem sair do conforto do lar. Para os papais viajantes, indicamos o livro Cinco Máscaras, do escritor Carlo Antico.

Nesse livro, conhecemos o vexilologista, Prince Lafitte, que acabou de perder uma de suas melhores amigas para o câncer e descobre que outro amigo está na mesma situação. A única chance de Prince salvar seu amigo é seguir as pistas espalhadas pelo mundo, usando todo o seu conhecimento sobre bandeiras, e reunir as cinco máscaras, as chaves que abrem o tesouro escondido para, enfim, encontrar a cura da doença. Ele embarcará em diversas viagens para encontrar o que precisa.

Religioso - Homem do Reino

Esse é o pai esperanço, repleto de fé e acredita nos dias melhores que virão. Também é muito protetor e zela pela família. É aquele pai que não mede esforços para a segurança e bem-estar daqueles que ama. Ele sempre tem uma oração para proteger os filhos e aprofundar a comunhão com Deus.

Então, para esse tipo de figura paterna, sugerimos o livro Homem do Reino, publicação da Editora Mundo Cristão. Esse título desperta reflexões sobre os problemas do homem na sociedade atual, sempre apontando para soluções que a palavra de Deus oferece.

Historiador - IV – Melpômene

Esse pai se amarra em uma boa história, principalmente se for fatos reais, mas também encara de braços abertos uma boa ficção. Ele ama estudar a antiguidade para compreender melhor o mundo a sua volta. Para esse tipo de pai, sugerimos o Livro IV – Melpômene, escrito por um dos maiores pesquisadores da humanidade, Heródoto Halicarnasso e publicado pela Editora Edipro.

Esse clássico narra a expansão do Império Persa na Ásia e traz detalhes sobre a cultura dos citas e líbios. Heródoto registra os costumes e os hábitos desses povos centrando-se em suas práticas cotidianas.

Espiritualizado - Desperte sua Vitória

Com certeza esse é o pai "good vibes", que busca um caminho suave e cheio de luz para trilhar a vida. Ele está sempre antenado nas palavras que usa, nas energias e vibrações do ambiente, e no que ele atrai para o dia a dia. Para esse tipo de pessoa, indicamos o livro Desperte sua Vitória, escrito pelo best-seller William Sanches e publicado pela Luz da Serra Editora.

William apresenta métodos poderosos para destravar as crenças limitantes e criar uma nova realidade. Além disso, ao longo dos capítulos ele mostra conceitos e técnicas para que todos possam reprogramar a mente e mudar completamente o modo de vida. E tudo isso de uma maneira fácil, prática e leve.

Escritor - Copywrinting

O tipo de pai que ama escrever, desde um bilhetinho até um livro enorme. É aquele sonhador que expressa tudo o que sente por meio das palavras e nunca se cansa de escrever, seja para aqueles que ama ou no trabalho. Para essa figura paterna, indicamos o livro Copywrinting, do autor Paulo Maccedo.

Essa obra ajudará a desenvolver técnicas únicas de escrita, além de aumentar o poder de comunicação e ensinar a desenvolver discursos altamente persuasivos e vendedores.

Sociólogo - A ética protestante e o espírito do capitalismo

Aquele pai curioso e questionador. Está frequentemente estudando a sociedade para compreende-la melhor. Ele é engajado na história econômica, da ação de grupos sociais motivadas por crenças culturais, conceitos religiosos, etc.

Sem dúvidas, para esse tipo de pai indicamos o lançamento da Editora Edipro, A ética protestante e o espírito do capitalismo, clássico livro de Max Weber, um dos criadores da sociologia. Nela, o sociólogo alemão investiga as doutrinas de predestinação e êxito material como graça divina das religiões protestantes, em suma a influência do Calvinismo sob a economia, traçando um paralelo destas visões de mundo com o desenvolvimento do capitalismo moderno.

Aventureiro - Szabo

O tipo de pai que ama novas aventuras e sempre procura fazer coisas inéditas. Ele é criativo e movido a conexões com pessoas e ideias, também adora assistir filmes, séries e ler bons livros com muita ação, mistério e desbravar lugares. O tédio nunca entra na sua lista de afazeres. Para esse pai, indicamos o livro Szabo, do escritor Gino Netto.

Nessa narrativa cheia de adrenalina, conhecemos a história de Claudio Marcondes, o ex-agente secreto que é acusado de assassinato enquanto trabalha como motorista particular de um milionário. Então, ele precisará desvendar os mistérios por trás do crime antes que seja preso pela polícia espanhola.

Super família - Sono

Para esse pai, não importa onde ele esteja, o importante é estar sempre com a família! Ele preza pelos momentos de união, alegria e amor. Os mais valiosos para ele é o bem-estar de todos a sua volta e poder passar momentos com os filhos e ao lado de quem ama. Para essa figura paterna, sugerimos o livro Sono, lançamento da Saíra Editorial e escrito pela autora Luciana Romã.

Uma obra perfeita para ler junto da família, no qual mostra a dificuldade para dormir de uma pequena garotinha, que passa a imaginar monstros na escuridão depois do beijinho de boa-noite dos pais.

Observador - Eu sei que você mente

Esse é o tipo de pai que não deixa passar nada despercebido. Ele está ligado nos mínimos detalhes e gosta sempre que sejam sinceros com ele. Para esse tipo de pai indicamos o livro "Eu sei que você mente" do escritor e criminólogo Georg Frey. Essa obra é perfeita para os papais observadores, pois o autor mostra aos leitores os diferentes tipos de mentiras e como descobri-las.

O conceito de verdade e mentira tem dois pesos e duas medidas em nossa realidade. Podemos contar uma mentirinha para não machucar o próximo ou podemos falar a verdade correndo o risco de magoar quem tem importância em nossas vidas. Eu Sei Que Você Mente! ajudará você a detectar mentiras audazes capazes de ferir mais que uma verdade bruta e crua.

