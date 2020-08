Quinto filme de John Wick é confirmado

Responsável pela produção da franquia John Wick, a Lionsgate oficializou um quinto filme estrelado por Keanu Reeves. Em uma reunião com investidores realizada nesta quinta-feira (6), John Feltheimer, presidente do estúdio, confirmou o novo filme, que será rodado junto com o quarto capítulo da série cinematográfica (via Deadline).

O CEO ainda confirmou a data de estreia de John Wick 4, marcada para 27 de maio de 2022. O quinto filme, no entanto, ainda não tem data para chegar aos cinemas.

O quinto longa de John Wick segue a expansão do mundo de assassinos apresentado em 2014. Além da franquia principal, a Lionsgate trabalha na série The Continental, baseada na história do icônico hotel mostrado nos filmes, e em Ballerina, derivado que mostrará a organização comandada pela personagem de Anjelica Johnson em Parabellum.

Estrelado novamente por Keanu Reeves, o quarto filme de John Wick foi adiado para 27 de maio 2022 por conta da pandemia do coronavírus. Na trama, o assassino John Wick sai de sua aposentadoria quando o cachorro que ganhou de sua falecida esposa é morto.

