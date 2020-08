Playarte Manauara reabre na próxima quinta-feira (13)

Cinema drive-in deve operar até 16 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus - O Playarte Manauara anunciou a reabertura das salas de cinema na próxima quinta-feira (13), seguindo todas as normas e protocolos sanitários após cinco meses fechados devido a pandemia do novo coronavírus. O cinema funcionará todos os dias, das 15h às 22h com preços promocionais, e toda a programação estará disponível no site www.playartecinemas.com.br.

O Playarte será o primeiro das grandes redes nacionais a reabrir em Manaus após a liberação do Governo do Amazonas para o início de agosto. Antes da reabertura, o Manauara operava também com a modalidade drive-in, que deverá permanecer até 16 de agosto.

O drive-in realiza duas sessões diárias, às 19h e às 22h, sextas, sábados e domingos, no estacionamento G8 do shopping Manauara. A lotação permite 60 carros de passeio e os ingressos são vendidos on-line por meio da plataforma Sympla, no valor de R$ 50 (meia) e R$100 (inteira), por veículo e com capacidade de até quatro pessoas, já incluso o ticket de estacionamento.

As outras redes nacionais, que atuam em Manaus nos shoppings Grande Circular, Studio 5, Via Norte, Sumaúma, Ponta Negra, Amazonas e Millenium, ainda não tem previsão de reabertura.

Cuidados

A rede de cinemas deverá seguir procedimentos especiais para a segurança dos colaboradores e dos clientes, que inclui intervalo maior entre as sessões para evitar aglomerações e para que haja higienização de todas as poltronas; e sinalizações estratégicas em ambientes de circulação, indicando os cuidados individuais necessários e alertando sobre o distanciamento correto em locais comuns.

Além disso, haverá redução da capacidade das salas, seguindo o decreto do governador Wilson Lima (PSC), que permite a reabertura com ocupação de 50% dos assentos.

Serão vendidos apenas ingressos para uma quantidade reduzida de poltronas, com um metro de distância uma da outra, e funcionários farão vistorias constantes pelo complexo para evitar qualquer tipo de ação que viole as normas de segurança.

Os espaços do cinema também recebem higienização e sanitização dos filtros do ar condicionado, utilizando o produto DESIX, recomendado e certificado pela Anvisa no combate contra a covid-19, eliminando bactérias e promovendo a limpeza e efetiva do ar. O ar das salas é renovado constantemente, permitindo um fluxo de ventilação seguro par quem estiver no interior das salas, de acordo com a rede Playarte.

Entre todos os cuidados necessários, a equipe do cinema passará por um treinamento para garantir um atendimento e ambiente seguro para todos.

