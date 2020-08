Filho de Tom Jobim homenageia o maestro com projeto 'Tom nas Escolas'

1950 e 2017, pai e filho em piano no endereço de Ipanema eternizado pela música | Foto: Leo Aversa/Divulgação

O Instituto Antonio Carlos Jobim, criado por Paulo Jobim em 2001, tem o objetivo de preservar e disponibilizar para o público as obras musicais e poéticas do maestro Tom Jobim. Neste ano, o projeto "Tom nas Escolas’’ apresenta às novas gerações a diversidade e a importância do trabalho do compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro.

Através de atividades musicais em sala de aula, mais de 600 mil alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro ganham apresentações virtuais durante o mês de agosto. Serão apresentados pelos jovens músicos das orquestras do projeto "Orquestra nas Escolas’’ uma série de oito vídeos que, em tempos de isolamento social, chega como orquestra virtual.

"É importante e gera uma responsabilidade sobre a obra carregar o sobrenome Jobim. Fico muito feliz que as crianças aprendam, como eu aprendi, o amor pela natureza com meu pai’’, afirmou Paulo Jobim.

"Tom nas Escolas” é uma parceria do Instituto Antonio Carlos Jobim com o Programa Orquestra nas Escolas, através da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e da Subsecretaria de Ensino do município, que de 3 de agosto a 4 de setembro de 2020 apresenta os estudos pedagógicos desenvolvidos para as músicas: Garota de Ipanema; Samba de uma nota só; Corcovado; Águas de Março; Chega de saudade; O morro não tem vez.

"O músico e professor José Staneck já vinha, há um ano, colaborando com o projeto Programa Orquestra nas Escolas. Amigos que somos, conversamos e decidimos propor à coordenadora Moana Martins o nome do maestro para que a vida e a obra de Tom Jobim fossem apresentadas aos alunos'', revelou o músico Aluisio Didier sobre o surgimento do projeto.



Paulo Jobim, assim como o pai, atua na música e herdou o amor pela natureza. Como arquiteto, trabalhando com Maria Elisa Costa, realizou planos para a Chapada dos Guimarães, Jardim Botânico de Ouro Preto, São Luís do Maranhão e para o Quadrilátero do Descobrimento em Porto Seguro, todos voltados para Patrimônio Histórico e Meio Ambiente.

Desde a fundação do Instituto Antonio Carlos Jobim, ele trabalha para preservar e disponibilizar obras de artistas que assim como Tom Jobim, representam o Brasil. O IACJ idealizou e executa em todas as etapas projetos de catalogação, conservação e disponibilização dos acervos de Tom Jobim e outros artistas.

"O legado de ACJ não se esgota nas atividades do instituto, mas vive na imensa admiração, em todo o mundo, pela obra e personalidade do maestro'', afirmou Aluisio Didier.

