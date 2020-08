Galeria do Largo recebe seis exposições em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - A Galeria do Largo, no Centro de Manaus, está com seis exposições em cartaz. “Planos Íntimos”, de Sérgio Andrade, "Mitos, Medos e Mistérios", de Eunuquis Aguiar; “Os Lambes de Todo Mundo – Festival Internacional de Lambe-Lambe”, de Eraquario; “Miopia – Impressão Manauara”, de Alonso Júnior; e “Univercaos”, de Micael Santos, no Espaço Mediações; além da mostra permanente “Cidade de Santa Anita”, de Mário Ypiranga Monteiro, compõem o roteiro do espaço cultural, que funciona das 15h às 20h, de terça a domingo, com novos protocolos de segurança para receber o público.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o acesso ao equipamento não precisa de agendamento, porém as visitas são feitas com grupos de até dez pessoas.

| Foto: Divulgação

“O controle de pessoas é necessário para evitar aglomerações e atender ao que é recomendado por órgãos sanitários e de saúde. Todos os espaços passaram por processos para evitar o risco de contaminação e contam com totens de álcool em gel que são acionados por pedal, medição de temperatura e equipes treinadas para o atendimento nessa nova fase”, afirma o titular da pasta. “A máscara é obrigatória, e os visitantes devem manter o distanciamento de 1,5 metro”.

Mostras

No primeiro piso, o roteiro começa com “Planos Íntimos”, de Sérgio Andrade, que traz em telas multitamanhos o resgate de um cenário de academicismo aliado a um conjunto de elementos que apresentam um roteiro.

O público tem ainda à disposição 32 pôsteres de artistas locais que ilustraram o livro “Mitos, Medos e Mistérios”, de Eunuquis Aguiar.

| Foto: Divulgação

Em “Os Lambes de Todo Mundo”, o artista amazonense Luiz Lima, o Eraquario, traz a proposta de construção de um mural coletivo com cartazes lambe-lambe de artistas brasileiros e estrangeiros.

A técnica de colagem também está no conceito da mostra “Univercaos”, desenvolvido pelo artista Micael Santos, que explora elementos como imagens de revistas, livros rasurados ou rasgados, pinturas, jornais, fotografias utilizando técnicas digitais e manuais para recriar e formar uma nova imagem.

Já em “Miopia – Impressão Manauara”, Alonso Júnior investiu no desfoque para evidenciar trabalhadores informais.

A Galeria do Largo abriga a “Cidade Santa Anita”, cidade em miniatura criada por Mário Ypiranga Monteiro, poeta, jornalista, advogado e escritor amazonense, que homenageou a mulher dele, Anita, batizando com seu nome uma metrópole criada em maquete.

