Especial de 'Friends' é adiado mais uma vez devido à pandemia da covid

| Foto: Divulgação

A gravação do episódio especial que reunirá as seis estrelas de “Friends” foi adiada mais uma vez pela “HBO Max” devido à crise global provocada pela pandemia de Covid-19. A revista “Variety” e o portal “The Hollywood Reporter” detalharam nesta sexta-feira (7), o novo adiamento da gravação, que inicialmente seria filmada em março deste ano.

Por causa da pandemia, que gerou a paralisação da indústria do audiovisual, a produção foi adiada para maio e, posteriormente, o mês de agosto foi cogitado.Agora, agosto está descartado e nenhuma outra data foi anunciada.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, que eram os seis protagonistas da série, farão parte do especial junto com os criadores da comédia, David Crane e Marta Kauffman. Cada um dos atores e atrizes receberá entre US$ 2,5 milhões e US$ 3 milhões pela participação.

“Esperamos poder terminar esse especial até o final do verão, se as estrelas se alinharem e, com sorte, podermos voltar à produção”, disse o presidente da WarnerMedia, Bob Greenblatt na época.

“Acreditamos que há um valor em ter um grande público ao vivo para experimentar esses seis grandes amigos voltando juntos e não queríamos fazer isso de repente em uma chamada pela webcam, você sabe, seis quadrados e pessoas atirando de suas cozinhas e quartos”.

Embora os milhões de fãs tenham suspirado por muitos anos por novos episódios, a reunião especial não será uma ficção, mas uma retrospectiva, com entrevistas do elenco.

Com informações da Agência Efe*

Leia mais:

'Aquele com o aniversário': 25 anos de Friends é comemorado no cinema

Galeria do Largo recebe seis exposições em Manaus