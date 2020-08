Livro 'Levanta, Favela! Vamos descolonizar o Brasil' vira seminário

O livro ‘Levanta Favela, vamos descolonizar o Brasil' vai ganhar webinário da autora, cientista social e sacerdotisa de umbanda Flavia Pinto | Foto: Divulgação

Manaus- O livro ‘Levanta Favela, vamos descolonizar o Brasil' vai ganhar webinário da autora, cientista social e sacerdotisa de umbanda Flavia Pinto. Lançado em 2019, retrata a descolonização da mentalidade brasileira à partir do ponto de vista da favela, as inscrições foram prorrogadas até o dia 15 de agosto e podem ser realizadas pelo Instagram da autora pelo link instagram.com/maeflaviapinto .

Com a pandemia cauda pelo novo Covid-19, Flávia não pode cumprir a agenda de palestras anual e, como tantos outros, utilizou suas redes para dar prosseguimento nas atividades. Dessa forma surge o projeto do webnário Formação da Descolonização do Pensamento Brasileiro, que possibilita uma maior propagação do estudo iniciado na obra.

A autora irá aprofundar o debate dos seus capítulos do livro. Entre eles, estão os temas de religião, política, classe e raça.

Agora em formato digital é possível abranger um público ainda maior, que sempre se envolveu com o trabalho da Flávia através da Internet. Com quatro episódios de, aproximadamente, 20 minutos, ela explica de forma clara os temas dos capítulos de sua obra.

Serão 100 vagas limitadas, com inscrições prorrogadas até o dia 15 de agosto. O investimento é de R$99,00 e as 50 primeiras inscrições ganham o livro físico de brinde.

