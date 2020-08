Projeto 'Maloca de Palhaç@s' exibe espetáculos de palhaçaria online

| Foto: Divulgação

Com programação ampliada e em formato totalmente virtual, o projeto “Maloca de Palhaç@s” está de volta a partir desta semana, depois de ser suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. A agenda de espetáculos começa nesta terça-feira (11), e segue até o dia 23 de agosto, com exibições gratuitas pela plataforma Zoom. O projeto é idealizado pela Fitacrepe Filmes e Artes Cênicas e foi contemplado pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Prefeitura de Manaus.

As inscrições para assistir aos espetáculos são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário online. Os links de acesso aos espetáculos serão enviados aos inscritos sempre um dia antes da exibição.

Uma das novidades do novo módulo do projeto é a Mostra Selma Bustamante, que dá início às exibições, e homenageia a artista paulista e de coração amazonense, falecida em 2019.

“Será uma humilde homenagem a ela, que foi nossa grande mestra palhaça na cidade por muitos anos. Sempre disposta a ceder seu tempo e sua casa para nos incentivar a seguir na arte, seguir palhaceando. Como o foco do projeto é esse caráter formativo, nada mais justo de tê-la conosco”, explicou a coordenadora do projeto, Ana Oliveira.

A mostra exibe nesta terça, às 20h, o último solo da palhaça Kandura, “Se essa rua fosse minha”. Interpretada por Selma Bustamante, Kandura é uma moradora de rua que carrega consigo uma história de vida baseada no dia a dia difícil, mas com o objetivo de nunca deixar de sonhar. Em silêncio, a personagem compartilha sua situação com a plateia.

O espetáculo é uma montagem do grupo Baião de Dois, com direção de Adelvane Néia, da Cia. Humatriz Teatro, que lembra com carinho a experiência de trabalhar com a artista em Manaus.

“Foi um prazer dirigir a Selma, uma criatura ímpar, singular. Fiquei muito feliz porque ela deixou claro que era um sonho que ela queria realizar, de fazer um solo, de poder ter um material para viajar, então foi um grande presente a oportunidade de estar com ela naquele momento”, afirmou a atriz e diretora.

“Ela tinha um modo bem singular de entender o palhaço, não aceitava as técnicas. Ela dizia que não gostava de técnica porque achava uma bobagem. Para mim foi um grande desafio, eu construí um treinamento específico para ela, o que foi muito bacana para a minha pesquisa, me desafiar a encontrar uma série de exercícios que contemplassem aquele corpo”, acrescentou. Após a exibição de “Se essa rua fosse minha”, Adelvane participa de um bate-papo com o público por meio do Zoom.

A Mostra Selma Bustamante também exibirá o espetáculo “Interditado”, dirigido por Selma e encenado por Karine Magalhães, na quinta, 13, e, no sábado, 15, uma apresentação do projeto “Roda na Praça”, que contou com a participação da homenageada desde 2017.

Mais espetáculos

A agenda do “Maloca de Palhaç@s” terá, ainda, a exibição do espetáculo convidado “Qual a graça de Laurinda?”, do grupo paranaense Triolé, no dia 22/8. Encenado pelos atores Alexandre Simioni e Gerson Bernardes, o espetáculo mostra dois palhaços que disputam o coração de uma palhaça que só existe na imaginação deles. A montagem, concebida para todas as idades, é inspirada na linguagem do desenho animado. Os personagens contam a história sem falas, apenas com a linguagem corporal.

Seguindo o formato dos cabarés circenses, o projeto “ClownBARÉ” também volta à programação do “Maloca de Palhaç@s”, no dia 23, reunindo os participantes da oficina “As sutilezas da palhaçaria em ambientes vulneráveis” em uma apresentação única e especial. A exibição deste espetáculo acontecerá pelo canal da Fitacrepe Filmes e Artes Cênicas no Youtube.

Adaptação

O projeto “Maloca de Palhaç@s” promove o intercâmbio entre mestres e aprendizes da arte da palhaçaria, de Manaus e de outras regiões do país, aproximando essa linguagem do grande público.

De acordo com a coordenadora, Ana Oliveira, a necessidade de distanciamento social afetou a todos, mas especialmente as artes e os artistas, que tiveram que buscar novas estratégias para seguir trabalhando. “Nosso trabalho não existe sem presença física e aglomeração. Ou pelo menos não existia. Estamos sendo obrigados a nos reinventar e aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis”, comentou.

Serviço

O quê: Espetáculos do Projeto “Maloca de Palhaç@s”

Onde: Todos os espetáculos serão exibidos pela plataforma Zoom, com inscrições prévias pelo link bit.ly/malocaAM (exceto o “ClownBARÉ”, que será exibido no Youtube da Fitacrepe)

Quanto: Gratuito

Programação

11/8 (terça), às 20h

“Se Essa Rua Fosse Minha”, de Selma Bustamante (AM)

13/8 (quinta), às 20h

“Interditado”, de Karine Magalhães (AM)

15/8 (sábado), às 20h

Projeto “Roda na Praça” (AM)

22/8 (sábado), às 20h

“Qual a Graça de Laurinda?”, de Grupo Triolé (PR)

23/8 (domingo), às 17h

“ClownBARÉ” (AM)

