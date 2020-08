Confira os filmes que estreiam esta semana no Cine Casarão

| Foto: Divulgação

Manaus - A programação do Cine Casarão dessa semana está bem diversificada com clássico e estreia. Localizado na rua Barroso, 279, Centro, a sala de cinema apresenta o clássico “De Volta Para o Futuro”, estreando “Beiço de Estrada”. Seguem em cartaz o documentário português “Campo” e o drama “Alva”. Os ingressos custam R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira).

Já a estreia da semana será o filme “Beiço de Estrada”, dirigido por Eliézer Rolim, e baseado em uma peça teatral homônima sobre fatos ocorridos no sítio São José, onde o diretor viveu a infância. O filme tem como pano de fundo a construção da BR-230 nos anos 1970, que modificou a paisagem e as pessoas.

“Beiço de Estrada” fica em cartaz nas sessões de quinta-feira (13) às 20h30; sexta-feira (14) às 16h30; sábado (15) às 18h30; domingo (16) às 19h.

Ainda está em cartaz o documentário português “Campo”, traz reflexões sobre a maior base militar da Europa, na cidade de Lisboa, que também é o lar de pessoas com sonhos e aspirações inesperadas. Vivendo uma rotina pesada, apesar de estarem sob pressão constante, os homens e mulheres do local são objeto de uma reflexão sobre como a nossa vida neste planeta denota importâncias diferentes e únicas a cada ser vivo.

“Campo” será exibida nas sessões de quinta-feira às 18h30; sexta-feira às 20h30 e no sábado às 16h30.

"Alva" é um drama, também português, que envolve assassinato, fuga, reclusão, numa linguagem muito próxima do documental. É o primeiro longa de ficção do jovem lisboeta Ico Costa, ele narra a trajetória de Henrique (Henrique Bonacho), um homem de meia-idade que foge para a floresta depois de cometer um crime grave. Sozinho com a natureza, suas lembranças e sentimentos misturam-se entre a esperança de conseguir fugir e o peso na consciência pelo que fez.

O longa “Alva” fica em exibição na sessão das quinta-feira às 16h30; sexta-feira às 18h30; sábado às 20h30; domingo às 17h.

Entrada Gratuita

Nas quarta-feiras, o Cine Casarão reexibe filmes clássicos com entrada gratuita. Nesta quarta (12) é a vez do filme “De Volta Para o Futuro”, será exibido na sessão das 15h e às 17h.

Um dos grandes clássicos do cinema de Hollywood, conta a história de um jovem (Michael J. Fox) aciona acidentalmente uma máquina do tempo construída por um cientista (Christopher Lloyd) em um Delorean, retornando aos anos 50.

Lá conhece sua mãe (Lea Thompson), antes ainda do casamento com seu pai, que fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de cupido entre seus pais.

O Cine Casarão está obedecendo todas as normas da vigilância sanitária que visam o combate a transmissão da Covid 19, com sua capacidade reduzida em 50%, além de distribuição de máscaras descartáveis, a disponibilização de álcool gel em displays em pontos estratégicos, o espaço reduziu os assentos de 35 para 19 lugares, com espaçamento para a realização do distanciamento social.

