Confira as estreias de filmes de terror mais esperadas no pós-pandemia

Com as salas de cinemas de portas fechadas, vários filmes esperados para 2020 tiveram a estreia adiada ou seguem sem previsão para as telonas. As medidas de segurança continuam não só no Brasil, mas em todo mundo e diversas obras cinematográficas devem permanecer sem data de estreia até que o quadro da pandemia seja minimizado.

Para os fãs de terror, o EM TEMPO selecionou alguns dos lançamentos do gênero que tiveram o lançamento adiado, mas que deixam o público na expectativa, confira:

Invasão Zumbi 2: Península

A trama apresenta uma Coréia do Sul completamente isolada devido a um vírus misterioso que transformou habitantes em zumbis. Jun-seok é um ex-soldado que consegue escapar da Península – local dominado pelos zumbis – e, enquanto vive como refugiado, ignorado pelos habitantes locais, aceita uma oferta tentadora de um estrangeiro que o faz retornar ao local.

Antes da pandemia, o filme tinha previsão de estreia para 27 de agosto, e apesar de já ter sido lançado oficialmente em vários países da Ásia, sendo um sucesso nas bilheterias, segue sem previsão de estreia no Brasil.

Um Lugar Silencioso – Parte II

Logo após os acontecimentos mortais, até mesmo dentro de casa, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) precisa encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho.

O filme que tinha previsão de estreia para 3 de setembro deve chegar às telonas somente em 22 de abril de 2021, assim como outros filmes da Paramount Pictures, que também foram adiados para 2021.

Invocação do Mal 3

O filme revela um assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren. Um dos casos mais sensacionais dos arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

O longa que deveria chegar aos cinemas em 10 de setembro, agora só chegará aos cinemas em 2021, mais especificamente em 4 de junho. Segundo informações da Variety, Invocação do Mal 3 ainda precisa fazer algumas refilmagens, que estavam programadas para abril, mas não puderam ser realizadas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Como ainda não está finalizado, o filme não ficaria pronto a tempo de ser lançado, sendo essa a causa do adiamento.

Halloween Kills

Após 40 anos se preparando para enfrentar e dar um fim definitivo em Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que finalmente derrotou o vilão. No entanto, como em todo bom filme de terror, o assassino sempre volta.

Adiado por conta da pandemia de Covid-19, “Halloween Kills” estreie em outubro de 2021, um ano após a previsão inicial.

