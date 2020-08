Amazonas Filarmônica apresenta ‘Mendelssohn & Gounod’ no Teatro Amazon

Teatro Amazonas em Manaus é considerado um dos mais belos teatros do mundo | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - A Amazonas Filarmônica subirá ao palco do Teatro Amazonas nesta quinta-feira (13/08), às 20h, para apresentar “Mendelssohn & Gounod”, da Série de Câmara 2020. O espetáculo faz parte da programação do projeto “A Arte Agradece a Vida”, do Governo do Amazonas, por meio das secretarias de Cultura e Economia Criativa e Saúde, para homenagear os profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19.

A apresentação será exibida pelo Facebook do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1, da TV aberta. Segundo o maestro Luiz Fernando Malheiro, em uma hora e meia de duração, dois grupos de músicos irão se revezar em formato de câmara, com obras de valores artísticos diferentes.

Palco do Teatro Amazonas, em Manaus | Foto: Michael Dantas/SEC





" “Optamos por uma programação de câmara, com um repertório para poucos músicos, para protegê-los neste momento”, afirma o regente. “Estamos trabalhando grupos de solistas que se juntam para tocar um repertório difícil e particular, e todos cuidam muito da afinação, integração entre os músicos em torno de uma interpretação comum”. " Antônio Malheiro, Maestro da Orquestra Filarmônica do Amazonas

Conforme Malheiro, o novo formato proporciona para os integrantes da orquestra uma experiência de mais estudo uma vez que, no trabalho como solistas, os músicos se destacam ainda mais e assumem responsabilidades diferentes.



“É um trabalho que será positivo para orquestra como um todo. Essa pausa obrigatória tem funcionado como uma reciclagem e, ao invés de desperdiçar, usamos como processo de desenvolvimento, uma forma de amadurecer a relação dos integrantes com a qualidade da música”, comenta o maestro.

Plateia do Teatro Amazonas, em Manaus | Foto: Michael Dantas/SEC

Violinos e violas

Para o repertório de Felix Mendelssohn, “Octeto em mi bemol maior”, assumirão os violinos Giovanny Conte, Nikolay Mutafchiev, Irina Glibka e Denitsa Marinova; enquanto as violas ficarão por conta de Rogelio Kuka Choque e Alex Teixeira; e violoncelos, com Anna Samokish e Anton Minenkov.

Já na obra de Charles Gounod, “Petite Symphonie” para sopros, Tatiana Gerassimova estará na flauta, Edmilson Alves e Hristo Ganev, nos oboés; André Loves e Glória Subieta, nos clarinetes; Allan Farias e Adriel Meborach, nas trompas; e Alexandre Mourzitch e Washington Santos, nos fagotes.

Projeto

Durante o mês de agosto serão realizadas ações no Teatro Amazonas como uma forma de agradecimento a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, técnicos, bombeiros, agentes de portaria e serviços gerais. Entre as atividades estarão o acesso a concertos, entrega simbólica de uma placa que ficará no hall do espaço cultural, que também ganhará iluminação na cor verde; e gratuidade em visitas turísticas.

A programação do “A Arte Agradece a Vida” segue com Orquestra de Câmara do Amazonas no próximo sábado (15/08), com “Concertos Grossos de Georg Friedrich Händel”; e no dia 20, a Amazonas Filarmônica trará “Septeto em mi bemol maior”, de Ludwig van Beethoven.

Já o Corpo de Dança do Amazonas subirá ao palco no dia 22, com “Vazantes”, uma metáfora com o movimento da cidade e seus contrastes, com direção de Mário Nascimento.

No dia 27, a Amazonas Filarmônica apresenta obras para Quinteto de Sopros e, no dia 31, a Amazonas Band encerrará a primeira temporada de lives com o Concerto comemorativo de 20 anos do grupo.

Leia mais:

Teatro Amazonas: visita guiada pela casa de arte em Manaus