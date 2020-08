Vivian Amorim comanda live de Gusttavo Lima na Amazônia

| Foto: Divulgação

Manaus - As últimas preparações para a esperada live ''Embaixador na Amazônia'' com o cantor Gusttavo Lima, que promete ser uma das maiores do Brasil, já estão engatilhadas. A Fábrica de Eventos anunciou na terça-feira (11), que o megaevento será apresentado pela amazonense Vivian Amorim, personalidade adorada pelos brasileiros após a participação carismática no BBB17.

Através das redes sociais, a modelo e digital influencer mostrou animação e revelou estar contando os dias para o show de Gusttavo Lima. ''Não percam, será ótimo'', afirmou Vivian Amorim.

A live ''Embaixador na Amazônia'' acontece, a partir das 17h30 (horário local), no próximo domingo (16). O megaevento será transmitido pelo Youtube e pelas redes sociais da Fábrica de Eventos, e promete muitas surpresas.

Uma delas será a estrutura da live. Gusttavo Lima irá performar o show em um palco, que será montado nas águas do Rio Negro, em uma balsa que imita o formato de uma vitória-régia.

Vivian Amorim irá apresentar a live ''Embaixador na Amazônia'' | Foto: Divulgação

A estrutura inovadora marca o primeiro projeto digital da Fábrica de Eventos, com participação do público 100% on-line, contando apenas com equipe técnica e a apresentadora Vivian Amorim.

A live show irá arrecadar doações para o projeto "Vidas Indígenas Importam", em prol dos 16 mil indígenas infectados pela covid-19 no Brasil, e recebe apoio de empresas e personalidades amazonenses nessa causa.



Confira o anúncio da Fábrica de Eventos:

