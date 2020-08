É Menina! Alok e Romana Novais fazem chá revelação com direito a fogos

| Foto: Divulgação

Alok e Romana Novais realizaram, nesta quarta-feira (12), o chá revelação para descobrirem o sexo do bebê que estão aguardando.

O casal optou por realizar a cerimônia ao nascer do sol, assim como o casamento aos pés do Cristo Redentor, em 2019.

O DJ e sua esposa foram pegos de surpresa, pois, os balões da cerimônia estouraram sem nenhuma identificação do sexo do filho, contudo, fogos de artifício foram estourados no prédio ao lado, sendo possível ver nuvens de fumaça rosa.

Romana está grávida de 16 semanas. Ela e Alok já são papais do pequeno Ravi, de 7 meses.

