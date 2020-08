Turnê de despedida do Skank em Manaus é adiada novamente

Show ainda não tem previsão para nova data | Foto: Divulgação

Manaus – O show de despedida da banda Skank, que deveria acontecer no próximo sábado (15), no Pódium da Arena da Amazônia, foi adiado novamente, mas desta vez, de forma indefinida.

A esperada turnê deve seguir sem previsão para nova data até o quadro da pandemia no Amazonas e no Brasil se mostrar estável, de acordo com a Fábrica de Eventos, responsável pela organização do show.

A despedida do Skank já havia sido adiada anteriormente, prevista inicialmente para 28 de março, ela recebeu nova data para próximo sábado, até ser adiada novamente.

Como receber o reembolso do ingresso?

Os clientes que desejam receber o reembolso devem entrar em contato com a Fábrica de Eventos através das redes sociais.

Os ingressos comprados anteriormente valerão para a nova data sem nenhum acréscimo. Os clientes devem seguir as seguintes instruções para atualizar as entradas que estiverem apagando:

Tire uma foto do ingresso (o mais nítido possível)

Envie para o e-mail: [email protected] com os dados pessoais: Nome completo, rg ou cpf e telefone

A operadora Oba Ingressos enviará uma cópia do ingresso para o e-mail ou Whatsapp.

No dia do evento, você deverá apresentá-lo na portaria junto ao ingresso apagado.

Turnê de Despedida do Skank

O show em Manaus faz parte da Turnê de Despedida, após trinta anos de muito sucesso, marcando gerações e deixando o nome gravado na música popular brasileira. Em três décadas, foram 15 álbuns apresentados ao público e inúmeros sucessos cantarolados pelo público – seja ele de rádio ou TV.

O show inédito ‘Skank 30 Anos’ vai reunir os maiores hits do grupo, como “Tanto”, “Jackie Tequila”, “Pacato Cidadão” e “É uma partida de futebol”.

Para não deixar os fãs com tanta saudade, a banda vai lançar algumas canções inéditas durante a turnê, como a recém-lançada “Beijo na Guanabara”, composto há quase 20 anos e guardadinha até agora, resgatando a sonoridade skankiana do período. Antes do lançamento do novo trabalho, a banda divulgou “Algo Parecido”.



