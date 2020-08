Confira os filmes disponíveis na reabertura do Playarte Manauara

Cinema reabre nesta quinta-feira (13) | Foto: Divulgação

Manaus – A saudade das telonas acabou. O cinema Playarte reabre as salas no Manauara Shopping nesta quinta-feira (13), após cinco meses com as portas fechadas. Seguindo todas as normas e protocolos sanitários, o cinema funcionará todos os dias, das 15h às 22h, com preços promocionais. O EM TEMPO listou os filmes que estarão em cartaz e toda a programação. Confira!

O Playarte será o primeiro das grandes redes nacionais a reabrir, em Manaus, após a liberação do Governo do Amazonas. Antes da reabertura, o Manauara operava também com a modalidade drive-in, que deverá permanecer até domingo (16).

Bloodshot

Depois de ser morto em combate, o soldado Ray Garrison é trazido de volta à vida com um exército de nanotecnologia nas veias e poderes sobre-humanos: uma incrível força e a habilidade de se curar instantaneamente. Sem memória, ele está decidido a descobrir a verdade sobre quem realmente é.

Jumanji: Próxima Fase

Spencer volta ao mundo fantástico de Jumanji. Os amigos Martha, Fridge e Bethany entram no jogo e tentam trazê-lo para casa. Mas eles logo descobrem mais obstáculos e perigos a serem superados

Maria e João: o Conto das Bruxas

Desta vez, as migalhas nos guiam por um caminho muito mais sombrio e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem final feliz

Por Dentro da Minha Pele

Histórias comuns de nove pessoas comuns, com diferentes tons de pele negra, que apresentam seu cotidiano na cidade de São Paulo e compartilham situações de racismo, dos velados aos mais explícitos.

Minha Mãe é uma Peça 3

Dona Hermínia precisa se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca. Para completar as confusões, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Os Espetaculares

Um comediante stand up egocêntrico precisa entrar numa competição para escapar da prisão e salvar seu bolso. Nessa trajetória divertida e inusitada terá como companhia uma nerd, um sonhador e um lunático.

Aves de Rapina

Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City.

Bad Boys para Sempre

Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas.

O Homem Invisível

Depois de forjar o próprio suicídio, um cientista enlouquecido usa seu poder para se tornar invisível e aterrorizar sua ex-namorada. Quando a polícia se recusa a acreditar em sua história, ela decide resolver o assunto por conta própria.

O Melhor Está por Vir

Arthur e César nutrem uma forte amizade desde a infância. Ao descobrir que Arthur está com câncer, César decide buscar o amigo para recuperar o tempo perdido e ajudá-lo a conseguir fazer tudo que deseja antes de morrer.

Cuidados

A rede de cinemas Playarte deverá seguir procedimentos especiais para a segurança dos colaboradores e dos clientes no Manauara Shopping, que inclui intervalo maior entre as sessões para evitar aglomerações e para que haja higienização de todas as poltronas; e sinalizações estratégicas em ambientes de circulação, indicando os cuidados individuais necessários e alertando sobre o distanciamento correto em locais comuns.

Além disso, haverá redução da capacidade das salas, seguindo o decreto do governador Wilson Lima (PSC), que permite a reabertura com ocupação de 50% dos assentos.

Serão vendidos apenas ingressos para uma quantidade reduzida de poltronas, com um metro de distância uma da outra, e funcionários farão vistorias constantes pelo complexo para evitar qualquer tipo de ação que viole as normas de segurança.

Os espaços do cinema também recebem higienização e sanitização dos filtros do ar condicionado, utilizando o produto DESIX, recomendado e certificado pela Anvisa no combate contra a covid-19, eliminando bactérias e promovendo a limpeza e efetiva do ar. O ar das salas é renovado constantemente, permitindo um fluxo de ventilação seguro par quem estiver no interior das salas, de acordo com a rede Playarte.

Entre todos os cuidados necessários, a equipe do cinema passará por um treinamento para garantir um atendimento e ambiente seguro para todos.

