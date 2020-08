Tucumanus apresenta live no Malaba Jam Festival neste sábado (15)

| Foto: Divulgação

Manaus - A banda Os Tucumanus recebe, neste sábado (15), a cantora Leka Denz e o skatista e poeta Victor Sagaz no circuito de lives do Malaba Jam Festival, a partir das 17h, no canal do evento no Youtube (/MalabaJamFestival). O show tem a proposta de arrecadar doações para o Grupo de Apoio Raio de Sol, que atende crianças e adolescentes com doenças no sangue em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

No repertório, o grupo composto do Clóvis Rodrigues (voz), Denilson Novo (guitarra), Neil Armstrong Jr (guitarra), Mário Ruy (baixo) e Matheus Simões (bateria) vai exibir clássicos, como “Serpenteia” e “Churrasco de Gato”, mas também tem música nova na programação.

“Toda edição do Malaba Jam Festival é sempre especial para Os Tucumanus, momento de celebrar a música, a arte e, principalmente, utilizar tudo isso como ferramenta de transformação para a vida das pessoas, amenizar dores e praticar a solidariedade", afirma o guitarrista Denilson Novo.

Segundo Denilson, a live marca ainda o reencontro da banda após quatro meses de isolamento social em prevenção ao novo coronavírus.

“Vamos tocar juntos em um mesmo palco novamente e por uma causa muito nobre”, comenta o artista. “Contamos com a participação de Leka Denz, cantora que tem atuação na cena musical do Norte do País e parceria firmada com a banda, além de Victor Sagaz, que faz arte com skate e poesia, chegando para somar boas energias com a gente ”.

Projeto

| Foto: Divulgação

O Malaba Jam Festival surgiu em 2013, para homenagear o músico amazonense Rafael Derzi, conhecido como Malaba, vítima de leucemia.

Durante a live, as pessoas podem contribuir com doações para o Grupo de Apoio Raio de Sol. A instituição, que completa 18 anos em 2020 e atende 304 pessoas com cestas básicas e apoio social e pedagógico, é beneficiada pelo projeto há sete anos.

O Grupo de Apoio Raio de Sol fica localizado no Bloco E do Hemoam e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

No caso de doações em cestas básicas e kits de limpeza e higiene em grande quantidade, o contato deve ser feito por meio dos números (92) 3655-0255 e 99441-8310.

Estrutura

Para atender o protocolo de segurança, a transmissão, com assinatura da La Xunga, vai contar com o mínimo de pessoas na produção e respeitar a distância entre os músicos, no píer da Baruk, que, nesta edição, assina também som e iluminação do festival. A apresentação traz a dupla Ananda Chamma e Moacyr Massulo.

Uma hora antes do show, às 16h, a jornalista Lane Lima comanda o “Esquenta” no Instagram do festival (@malabajamfestival) e conversa com artistas, músicos e DJs que ajudaram a construir a trajetória do Malaba Jam Festival.

*Com informações da assessoria