Vídeo: Igreja de São Sebastião é ponto turístico no centro de Manaus

Manaus - A Igreja de São Sebastião é um templo religioso da Arquidiocese de Manaus. Localizada na mesma praça do Teatro Amazonas , faz parte do complexo de construções do Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus.



Com mais de 130 anos, a Igreja de São Sebastião destaca-se na arquitetura, pelo seu estilo eclético, com alguns elementos de vários diferentes estilos, como o gótico e o neoclássico. Seu interior é marcado por painéis e vitrais europeus, bem ao estilo da época no começo do Ciclo da Borracha no estado, momento econômico em que Manaus viveu o auge da Belle Epoque, também com elevado crescimento econômico.



Inaugurada em 1888 e elevada à categoria de paróquia em 1912, a Igreja de São Sebastião foi tombada em 1988, como Patrimônio Histórico pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas.

Igreja de São Sebastião em Manaus | Foto: Lucas Silva





História da igreja:

A primeira capela de São Sebastião erguida em Manaus, data de 1859. Neste ano, chegaram à capital do Amazonas, os missionários franciscanos, da Irmandade de São Sebastião. Era uma construção de madeira, coberta de palha, instalada nos fundos do terreno onde os religiosos residiam, na antiga rua Conde D’Eu, atua rual Monsenhor Coutinho, no centro da capital.

Construção

A construção da igreja é ideia da época do presidente provincial Leonardo Malcher. Porém, s omente em 1870 – com a chegada do frei Jesualdo Macchetti de Lucca –, que as obras começaram. Aliás, sobre esse missionário, vale ressaltar que ele faleceu em 11 de junho de 1902 e foi enterrado no cemitério São João Batista. Três décadas depois, em 27 de abril de 1933, os seus restos mortais foram trasladados para a igreja São Sebastião, onde está até hoje.

Igreja de São Sebastião em Manaus | Foto: Lucas Silva

Materiais da Igreja Matriz

A planta da nova igreja foi organizada por Sebastião José Basílio Pyrrho, o mesmo que projetou a atual Catedral Metropolitana de Manaus. Para a construção, o presidente da Província, Domingos Monteiro Peixoto, autorizou a utilização de materiais que sobraram das obras da Catedral. Sete anos depois, em 24 de setembro de 1884, Ambrósio Bruno Candis foi contratado para a construção do teto, das cimalhas, do estuque, dos forros das abóbadas e dos altares.

Entretanto, em outubro de 1886, Candis foi embora da Cidade e deixou a igreja inacabada. Seu contrato foi rescindido no ano seguinte, em 21 de janeiro de 1887, e a obra foi assumida pela Repartição de Obras Públicas.

Igreja de São Sebastião em Manaus | Foto: Lucas Silva





Inauguração

Superadas as dificuldades, no dia 7 de setembro de 1888, às 7:30, Frei Jesualdo Macchetti pôde benzer a nova e atual Igreja de São Sebastião contando com autoridades civis, militares, eclesiásticas e os fiéis. Em 15 de agosto de 1906, a igreja foi entregue aos padres Capuchinhos Lombardos, da Itália. Em 14 de setembro de 1909, com a saída destes para a missão do Pará, foram substituídos pelos também italianos Capuchinhos da Umbria.

Igreja de São Sebastião em Manaus | Foto: Lucas Silva

Elevação da Igreja à categoria de Paróquia

Em 8 de setembro de 1912 a Igreja de São Sebastião celebrou sua elevação à categoria de paróquia – antes era apenas uma capela – situada na rua 10 de Julho, no Centro Histórico de Manaus. A igreja foi o terceiro templo católico de Manaus, após a Catedral de Manaus e a Igreja dos Remédios. Em 8 de setembro de 2012 a igreja celebrou o centenário de sua elevação à categoria de paróquia.

Atualmente é uma das igrejas mais requisitadas para casamentos na cidade, não só por sua localização privilegiada, como pela singeleza e beleza de sua arquitetura.

Igreja de São Sebastião

Endereço: Rua 10 de Julho, S/N - Centro, Manaus - AM, 69010-060

Início das construções: 1870

Inauguração: 1888

Telefone: (92) 98205-9544

Estilo arquitetônico: Arquitetura gótica e neoclássica

