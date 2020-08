Curta amazonense é selecionado para Festival de Gramado

Isabela Catão e Carolinne Nunes estrelam o curta-metragem | Foto: Divulgação

Manaus – A produção amazonense ‘’O Barco e o Rio’’ foi a única obra do Norte entre as 14 selecionadas do Festival de Cinema de Gramado, que será transmitido pela TV, no Canal Brasil e pelo streaming da emissora entre os dias 18 e 26 de setembro.

Representando o Amazonas, o curta-metragem foi dirigido por Bernardo Ale Abinader e o elenco é formado por Isabela Catão e Carolinne Nunes. As gravações ocorreram no Porto da Manaus Moderna e no Cacau Pirêra, trazendo outros elementos regionais na trama.

‘‘O Barco e o Rio’’ revela a relação entre duas irmãs que herdam o barco da família. Vera é uma mulher religiosa que precisa lidar com a irmã Josi, com quem diverge em relação a como cuidar do barco e sobre como viver a vida.

O título concorre em dez categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Trilha Musical, Melhor Direção de Arte e Melhor Desenho de Som. O Melhor Filme recebe R$ 6,5 mil em dinheiro e os demais R$ 1.000,00 cada.



Por meio das redes sociais, o diretor Bernardo Abinader comemorou o reconhecimento da produção no festival nacional. ‘‘Muito feliz em poder mostrar o trabalho de tanta gente talentosa do Norte por meio desse filme, fruto de uma conjunção de fatores felizes e de um processo artístico que foi só alegria’’, revelou.

Veja o trailer de ''O Barco e o Rio'':

Confiras quais são os outros curtas-metragens concorrentes:

Atordoado, Eu Permaneço Atento – Rio de Janeiro

15’ – Documentário

Direção: Henrique Amud & Lucas H. Rossi dos Santos

Sinopse: O jornalista Dermi Azevedo nunca parou de lutar pelos direitos humanos e agora, três décadas após o fim da ditadura, assiste ao retorno das práticas daquela época.

Blackout – Rio de Janeiro

18’51’’ – Ficção

Direção: Rossandra Leone

Sinopse: Em um Rio de Janeiro futurista nada parece ter mudado. Abuso de autoridade, violações de direitos, racismo e machismo ainda dão o tom da relação do poder público com a favela. Dessa vez, entretanto, algo parece estar para mudar.

Dominique – Rio de Janeiro

19’ – Documentário

Direção: Tatiana Issa, Guto Barra

Sinopse: Em uma ilha na foz do rio Amazonas, conhecemos Dominique, cuja mãe criou sozinha três filhas transexuais. No caminho para visitar a mãe, Dominique relembra os tempos de prostituição e brutalidade policial que sobreviveu devido ao amor incondicional de sua mãe.

Extratos – São Paulo

8’ – Documentário

Direção: Sinai Sganzerla

Sinopse: Extratos é um curta-metragem com imagens entre o período de 1970 até 1972 nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Londres, Marrakech, Rabat e a região do deserto do Saara. As imagens foram filmadas por Helena Ignez e Rogério Sganzerla no exílio, nos anos de chumbo.

Inabitável – Pernambuco

19’ – Ficção

Direção: Matheus Farias, Enock Carvalho

Sinopse: O mundo experimenta um fenômeno nunca antes visto. Marilene (Luciana Souza) procura por sua filha Roberta, uma mulher trans que está desaparecida. Enquanto corre contra o tempo, ela descobre uma esperança para o futuro.

Joãosinho da Goméa – O Rei do Candomblé – Rio de Janeiro

14’24’’ – Documentário experimental

Direção: Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra

Sinopse: O filme apresenta Joãosinho da Goméa como narrador principal de sua história. Com músicas cantadas por ele, performances provocadoras e arquivos diversos que ressaltam o quanto ele é importante para as religiões de matriz africana. A Rainha Elizabeth II disse que se o candomblé tivesse um rei, esse seria Joãosinho da Goméa, o Rei do Candomblé.

4 Bilhões de Infinitos – Minas Gerais

15’ – Ficção

Direção: Marco Antonio Pereira

Sinopse: Brasil. 2020. Após a morte do pai, uma família vive com a energia de casa cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos ficam em casa conversando sobre ter esperança.

Receita de Caranguejo – São Paulo

19’45’’- Drama

Direção: Issis Valenzuela

Sinopse: Após a morte do pai, Lari e sua mãe vão passar alguns dias na praia. Elas resolvem cozinhar caranguejos. E os bichos, aos poucos, transformam-se em seres luminosos.

Remoinho – Paraíba

12’27” – Ficção

Direção: Tiago A. Neves

Sinopse: Após um longo período de afastamento, Maria retorna à casa de sua mãe. Ela está decidida sair do remoinho que a fez voltar.

Subsolo – Rio Grande do Sul

8’ – Animação / Comédia

Direção: Erica Maradona e Otto Guerra

Sinopse: Três amigos frequentam diariamente a mesma academia em busca de seus ideais de corpos. Apesar de assíduos, convivem com os frustrantes deslizes que acontecem longe das esteiras, fazendo girar as engrenagens de um ciclo interminável.

Trincheira – Alagoas

14’40” – Ficção

Direção: Paulo Silver

Sinopse: Num aterro de lixo, um garoto observa o imponente muro de um condomínio de luxo. Gabriel usa de sua imaginação para construir seu mundo fantástico.

Você tem olhos tristes – São Paulo

17’50’’- Ficção

Direção: Diogo Leite

Sinopse: Luan trabalha como bikeboy de aplicativo e enfrenta dilemas e preconceitos na sua jornada diária de entregas em uma cidade grande. Sem hesitar, sonha com um futuro melhor.

Wander Vi – Distrito Federal

19’56” – Documentário

Direção: Augusto Borges e Nathalya Brum

Sinopse: Wanderson Vieira é um músico da cidade de Samambaia e nesse curta documentário, nos conta um pouco como concilia seu trabalho noturno e ensaios de dança, com criar sua carreira, lançando seu pseudônimo Wander Vi, para alcançar seu sonho.

Ficha Técnica de ‘’O Barco e o Rio’’:

Elenco: Isabela Catão e Carolinne Nunes

Roteiro e Direção: Bernardo Ale Abinader

1a Assistente de direção: Ismara Antunes

Produção Executiva: Hamyle Nobre

Direção de Fotografia: Valentina Ricardo

Direção de Arte: Francisco Ricardo

Direção de Produção: Keila Serruya

Assistente de Câmera: Robert Coelho

Assistente de Arte: Ana Carolina Souza

Assistente de Produção: Ana Paula Oliveira

Preparação de Elenco: Ana Paula Oliveira

Som direto: Heverson Batista (Batata) e Willian Daurício

Montagem: César Nogueira

Desenho de Som e Mixagem: Lucas Coelho

Maquiagem e cabelo: Angelita Feijó

Figurino: Anália Nogueira

Elenco de apoio: Márcia Vinagre, Diego Bauer

Finalização: Sem Rumo Projetos Audiovisuais

