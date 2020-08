'Todos sabem quem sou eu', diz Anitta em vídeo na Itália

Anitta postou várias fotos | Foto: Divulgação

Anitta comemorou o fato de ser reconhecida nas ruas da Itália durante um passeio pelo país nesta segunda-feira (10) após o seu show no fim de semana. Pelo Instagram, ela mostrou a reação que teve ao ser cumprimentada por italianos.

"O povo todo sabe quem sou eu. Me manda tchau, que aqui é oi, no meio da rua. As italianas... eu tô chocada que elas sabem quem sou eu. A gente tava passando numa viela escura, a italiana passou e olhou para a minha cara e fez assim [cara da espanto]. Depois, uma outra gringuinha ficou olhando para a minha cara e falou oi... estou chocada com a minha fama aqui na Itália. Me sentindo", brinca ela.

| Autor: Divulgação

Anitta e as amigas estão passando um longo período na Europa. Antes da Itália, elas se divertiram na Croácia. Lucas Omulek, apontado como novo affair da cantora, estava com elas até então, mas agora seguiu viagem para a França.

Assim que chegou em solo italiano, Antita foi para Roma e Vaticano, onde fez uma homenagem para a avó.

| Autor: Divulgação

