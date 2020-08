Exposição de carros antigos é atração em shopping de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Quem visitar o Shopping Ponta Negra, até o dia 17 deste mês, sentirá o clima nostálgico através de uma exposição de veículos que marcaram época e trazem lembranças para muitos amazonenses. São onze carros antigos dos mais clássicos, como o Fusca, aos mais esportivos, como o Puma. A exposição acontece em parceria com os clubes Carros Antigos do Amazonas e o Fusca Manaus.

Segundo a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, a exposição ficará disponível durante todo o horário de funcionamento do centro de compras, de segunda a sábado, das 11 às 21h, e domingo, das 12h às 21h. “É uma oportunidade os fãs de carros antigos conferirem de perto essas relíquias”, destaca.

Thiago Guimarães, vice-presidente do Clube de Carros Antigos do Amazonas, conta que entre os destaques está o Nissan Skyline GT-R, modelo que surgiu nos anos 60 e foi utilizado na franquia de filmes Velozes e Furiosos. “Esse carro chegou recentemente a Manaus e, sem dúvida, chama bastante atenção por onde passa”, ressalta.

Próxima atração

Ainda neste mês de Agosto, o Shopping Ponta Negra dará início a montagem de uma exposição de miniaturas colecionáveis, apresentando personagens icônicos de filmes, séries e quadrinhos. O evento será realizado no período de 26 de agosto a 27 de setembro, na praça de eventos, localizada no primeiro piso (L1). Acompanhe as redes sociais do Shopping Ponta Negra: facebook -https://www.facebook.com/ShoppingPontaNegra/, instagram - @shoppingpontanegra

