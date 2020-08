‘O Diabo de Cada Dia’: Netflix divulga trailer do novo drama

| Foto: Divulgação

A Netflix revelou o trailer de "O Diabo de Cada Dia" (The Devil All The Time, no original), drama estrelado por Tom Holland e Robert Pattinson, com estreia marcada para 16 de setembro.

Baseado no livro homônimo de Donald Ray Pollock, o longa acompanha o órfão Arvin Eugene Russell (Holland) e explora a perspectiva de vários personagens corrompidos ou traumatizados entre o final da Segunda Guerra Mundial e a década de 1960.

Na trama, a esposa de Willard Russell está à beira da morte, lutando contra um câncer. Para tentar salvá-la, ele tenta de tudo: bebe sem medidas, ora e não mede esforços em sacrificar animais.

Enquanto isso, seu filho, Arvin, está crescendo, aprendendo a lidar com o bullying da escola, se posicionando como pode. A conturbada família ainda é cercada por personagens dos mais nefastos: um grupo de serial killers insanos, um pregador que come aranhas e um xerife local corrupto.

Confira o trailer:

