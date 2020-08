'Dançarina Imperfeita' é o novo favorito da comédia romântica

Personagens Quinn e Jas de Dançarina Imperfeita | Foto: Divulgação

Manaus – A nova comédia romântica da Netflix chegou arrasando corações, e que atire a primeira pedra quem não gosta de um bom clichê adolescente. Em Dançarina Imperfeita, as performances elaboradas, a trilha sonora atual e a narrativa e elenco cativantes são a fórmula perfeita para prender a atenção dos espectadores.

A jovem Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter), uma estudante exemplar que vive em função de um sonho - entrar na mesma faculdade que o falecido pai frequentou – precisa mentir para concretizar o desejo, e nesse processo, precisa treinar as inexistentes habilidades de dança para participar de uma competição e entrar na universidade.

Desengonçada, a garota recebe ajuda da amiga Jas (Liza Koshy), para entrar no seleto grupo de dançarinos da escola, e apesar do esforço, o plano inicial não dá muito certo. Na audição, Quinn tem a admissão negada pela estrela da equipe, Julliard (Keiynan Lonsdale), e decide criar o próprio time de dança.

Reunindo diversos jovens que também não são prodígios, exceto pela amiga Jas, Quinn busca ajuda de Jake Taylor (Jordan Fisher), um jovem dançarino profissional que sofreu uma lesão e saiu do cenário artístico da cidade.

Com o desafio, o novo grupo mergulha nos preparativos para a competição e Quinn percebe que o maior sonho de vida da jovem talvez não seja entrar na faculdade.

Elenco

A escolha do elenco foi um dos grandes acertos para o sucesso de Dançarina Imperfeita. A protagonista Sabrina Carpenter, cantora e atriz de produções da Disney, já havia mostrado talento em Crush à Altura, e revelou uma atuação fluída e contagiante do início ao fim, evoluindo ao lado da personagem.

O astro de The Flash, Keiynan Lonsdale, interpreta o personagem Julliard, e poderia facilmente ser o papel de uma mulher ao estilo de Regina George, em Meninas Malvadas. Na realidade, o papel foi originalmente escrito para ser uma mulher, mas o novo estilo implantado no antagonista foi um trunfo para o filme.

Com tom ácido e figurinos extravagantes, o ator deu vida à um personagem longe dos clichês, apesar da previsibilidade do enredo.

Outro destaque é a participação de Liza Koshy, influencer com um canal no Youtube com mais de 17 milhões de inscritos, como Jas. Mergulhando na produção, a atriz deu o próprio toque pessoal no humor do filme, o que rende boas cenas.

Coreografia

Os passos contagiantes enchem as telas de Dançarina Imperfeita do início ao fim, e Aakomon "AJ" Jones, foi o responsável pelas coreografias. Conhecido pelo trabalho nos três filmes da franquia "A Escolha Perfeita", também trabalhou no ganhador de três Oscars "Pantera Negra".

A dança é um dos pontos principais da produção, e as cenas não deixam a desejar. Conforme a protagonista, Quinn, avança nessa habilidade física, mais ela também se solta mentalmente ao longo da trama.

O sonho de ir para a universidade acaba sendo questionado com a nova ocupação de Quinn, e, mesmo que de forma tímida, o filme traz uma reflexão sobre as expectativas que os outros têm para você e a pressão para realizá-las.

O roteiro não se aprofunda nas questões mais sérias, como a relação de Quinn com a mãe e o fato de ter perdido o pai, o que a fez idealizar a entrada na universidade, ou revela a personalidade dos outros membros do grupo de dança, mas em uma hora e meia de filme, o romance adolescente consegue empolgar.

Apesar do foco do filme ser o crescimento pessoal de Quinn, a relação com o coreógrafo Jake Taylor torna o filme leve de assistir, ao lado da trilha sonora impecável e a comédia nos momentos certos.

