Leonardo Santos anima noite no Bar Botequim na sexta-feira

Cantor Leonardo Santos tocará na noite de sexta-feira (14) do bar Botequim (rua Barroso, 279, Centro) | Foto: Divulgação

Manaus - Cantor Leonardo Santos tocará na noite de sexta-feira (14) do bar Botequim (rua Barroso, 279, Centro). A apresentação começa às 20h e o couvert custa R$ 10 (por pessoa), o cantor se apresentará apenas acompanhado de um violão e, de acordo com ele, seu set list será bem eclético.

Com 18 anos cantando profissionalmente, Leonardo Santos começou sua carreira nos barzinhos de Manaus (violão e voz). Encerrando por outros cainhos, logo decidiu realizar show pelo nordeste brasileiro, onde deu continuidade a sua carreira musical.

Com tanta experiência adquirida por lá, Leonardo Santos retorna a Manaus com outros estilos musicais, sertanejo, pé de serra, marchinhas, dentre outros ritmos. Em busca de outras aventuras, Leonardo decidiu fixar residência na cidade de Florianópolis, onde prossegue com sua carreira cantando em bares e casas noturnas daquele município.

*Com informações da assessoria

