Mulher quebra obra de Romero Britto na frente dele; veja vídeo

Um vídeo que circula na internet mostra uma mulher quebrando a peça de porcelana Big Apple do artista plástico brasileiro Romero Britto. As imagens viralizaram rapidamente durante a madrugada desta sexta-feira (14).



A mulher, que ainda não foi identificada, teria cometido o ato por vingança. De acordo com o trecho gravado, ela acusa Romero Britto de ter destratado funcionários de seu restaurante. “Nunca vá a um restaurante meu e ofenda um funcionário, mas nunca. Eu te respeitava como artista”, disse ela. O vídeo começou a circular no TikTok no perfil da usuária @fayepindell19.

Veja o vídeo:

O artista até tenta segurar a peça, mas não consegue impedir a ação e fica assustado. No site de Romero Britto, a peça em tamanho original, parecida com a que foi quebrada, é vendida a US$ 4.800 (cerca de R$ 25,9 mil). Já a versão em miniatura custa US$ 360 (cerca de R$ 1,9 mil reais).

Mas quem é Romero Britto?

Para quem não sabe, Romero Britto é um artista plástico brasileiro radicado nos Estados Unidos que ganhou notoriedade ao pintar obras para celebridades como Madonna e políticos como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



