Com o hit 'Chifre dói, mas não mata', Felipe Cardoso lança EP

Manaus - A nova promessa do arrocha do Norte lança o primeiro EP com o hit “Chifre dói, mas não mata”, neste sábado (15). O cantor Felipe Cardoso tem 23 anos e é natural de Boa Vista (RR), mas se sente um amazonense nato. Em Manaus, ele estudou e morou durante muito tempo e, por isso, conquistou os fãs da capital.

Morando em Boa Vista, há um ano, lançar o EP é a realização de um sonho para Felipe. O cantor e a equipe aguardam ansiosos o retorno do público e acreditam no sucesso. Com as canções “Chifre dói, mas não mata”, “Pensamento de corno” e “ Vida sofrida “, ele espera que o EP caia no gosto popular.

“A minha música favorita é “Chifre dói, mas não mata”, pois foi uma composição minha. Ela fala sobre um término causado por traição. O rapaz foi traído e está sofrendo bastante com a situação e agora só quer saber de bar e cachaça para amenizar a dor. No mundo que vivemos muita gente vai se identificar com a canção”, declarou o cantor.

Felipe contou em entrevista ao EM TEMPO que a principal mensagem que ele quer transmitir através do trabalho são os desafios na vida amorosa. “Sempre devemos respeitar nossos sentimentos, principalmente aqueles com a maior intensidade”.

“Sou grato demais por tudo que estar acontecendo na minha vida, pois sem, nem ter lançado, a galera já está com a música na ponta da língua. Várias portas se abriram depois que gravei esse projeto e minha equipe já está pensando em um próximo projeto. Deus na frente sempre. Ser cantor é um sonho de infância, e a vida só me ensinou a querer ainda mais esse sonho”, conta o cantor.

" Sigo a profissão por amor à música e pela minha mãe, que é meu maior motivo de seguir firme. Quero um dia poder dar uma condição melhor para ela " Felipe Cardoso,

Seguindo a sensação do mercado da música nordestina, o atual trabalho de Felipe Cardoso foi gravado em Aracaju (SE), com um dos maiores produtores desse ramo, Douglas Key.

No Nordeste, o arrocha virou hino e a tendência é que no Norte conquiste os corações também. O EP estará, a partir de sábado (15), disponível em todas as plataformas digitais.

